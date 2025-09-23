Хто в НАТО забороняє збивати російські літаки: чому це ляпас для Альянсу

Рубрики
Кравцев Сергей
Російські МіГи в повітряному просторі Естонії стали причиною членів НАТО замислитися над тим, як надалі реагувати на подібні провокації РФ. Хто міг заборонити Естонії збивати російські МІГи? Про що говорить те, що сталося? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
МіГ-31. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів в інтерв'ю "24 Каналу", що Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір різних країн НАТО. Але реакція була досить слабкою.
Романенко зазначив, що НАТО намагається досить обережно коментувати такі інциденти. Поки що вони не дійшли до жорстких та рішучих дій. Ймовірно, все це відбувається через Сполучені Штати.
Він нагадав, що вже були випадки, коли та сама Естонія намагалася зупинити танкер тіньового флоту Росії. Проте ворог підняв один із своїх літаків для прикриття. І НАТО на це ніяк не відреагувало.
За словами Романенка, у Польщі також спочатку не реагували на прольоти російських безпілотників. Але потім вони вже були змушені щось робити, бо Росія перейшла до більш жорстких дій.
Експерт полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив в інтерв'ю "Українському радіо", що найбільший оборонний блок у світі демонструє свою абсолютну нездатність діяти рішуче.
Експерт вважає, що через відсутність реакції у відповідь, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, і далі здійснюватиме нові провокації.
Він згадав подію, що сталася у 2015 році, коли на територію Туреччини на 5 хвилин залетів російський літак та був знищений. Вказується, що після цього була певна дипломатична криза у відносинах між Анкарою та Москвою, але потім ситуація стабілізувалася.
