Хто в НАТО забороняє збивати російські літаки: чому це ляпас для Альянсу

Російські МіГи в повітряному просторі Естонії стали причиною членів НАТО замислитися над тим, як надалі реагувати на подібні провокації РФ. Хто міг заборонити Естонії збивати російські МІГи? Про що говорить те, що сталося? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

НАТО боїться радикальних кроків

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів в інтерв'ю "24 Каналу", що Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір різних країн НАТО. Але реакція була досить слабкою.

Романенко зазначив, що НАТО намагається досить обережно коментувати такі інциденти. Поки що вони не дійшли до жорстких та рішучих дій. Ймовірно, все це відбувається через Сполучені Штати.

"США не дозволяють їх збивати. Та й взагалі продовжується історія, де керівники країн НАТО не хочуть приймати якихось рішень", – сказав Романенко.

Він нагадав, що вже були випадки, коли та сама Естонія намагалася зупинити танкер тіньового флоту Росії. Проте ворог підняв один із своїх літаків для прикриття. І НАТО на це ніяк не відреагувало.

За словами Романенка, у Польщі також спочатку не реагували на прольоти російських безпілотників. Але потім вони вже були змушені щось робити, бо Росія перейшла до більш жорстких дій.

Польща дочекалася. Вони також мали вказівки від США. Спершу нічого не бачили. Потім, коли вже нагромадилося, то казали, що безпілотники залітають, але це випадково. А далі вже відбулася російська атака", – наголосив Романенко.

Зло, яке не покарано, багаторазово множиться

Експерт полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив в інтерв'ю "Українському радіо", що найбільший оборонний блок у світі демонструє свою абсолютну нездатність діяти рішуче.

"12 хвилин – це надто багато в сучасній війні. Ми знаємо кілька прикладів, коли російські ракети і дрони залітали у повітряний простір Румунії, Балтійських країн, тієї ж Польщі й відсутність адекватної реакції на такі агресивні дії призводить до того, що ворог фактично заохочується до подальшої ескалації і агресії", – вважає Селезньов.

Експерт вважає, що через відсутність реакції у відповідь, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, і далі здійснюватиме нові провокації.

"Зло, яке не покарано, багаторазово множиться. Поки не буде дієвої реакції, доки не буде жорсткої реакції з боку НАТО на такі зухвалі дії Росії, доти росіяни нагнітатимуть ситуацію більше і більше", — зазначив експерт.

Він згадав подію, що сталася у 2015 році, коли на територію Туреччини на 5 хвилин залетів російський літак та був знищений. Вказується, що після цього була певна дипломатична криза у відносинах між Анкарою та Москвою, але потім ситуація стабілізувалася.

"Думаю, і зараз НАТО треба діяти рішучіше, інакше провокації з боку російської армії тільки зростатимуть, масштабуватимуться і хто знає, на який формат такої агресії в перспективі вийде Російська Федерація", — сказав полковник запасу ВМС ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чого чекати від переговорів Зеленського та Трампа: яка тема стане ключовою.



