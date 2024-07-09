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Макрон откровенно рассказал, кто выступает против членства Украины в НАТО

Германия и США выступают против приглашения Украины в НАТО

9 июля 2024, 19:31 comments1738
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО, сообщает агентство DPA.

Макрон откровенно рассказал, кто выступает против членства Украины в НАТО

Эммануэль Макрон

Макрон отметил, что США и Германия выражают "сильную оппозицию" по приглашению Украины в Альянс. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято союзниками.

"В конце концов, это будет решение союзников – пригласить Украину в НАТО", – сказал президент.

Кроме того, французский президент напомнил о разочаровании Украины из-за отсутствия приглашения на последнем саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе в 2023 году. По его словам, украинцы были недовольны тем, что, хотя дверь была открыта, но не настолько, как она надеялась. Макрон предположил, что похожая ситуация может повториться на саммите в Вашингтоне.

При этом известно, что в Государственном департаменте США отметили, что на саммите в Вашингтоне может быть рассмотрен вопрос об уничтожении российских самолетов над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. С таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск. При этом в США неоднократно подчеркивали, что сейчас Украину не будут приглашать в Альянс, однако когда-нибудь она будет среди членов НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Германия и США выступают категорически против приглашения Украины стать членом Альянса. Среди противников членства также Венгрия.

При этом в Украине считают, что именно Соединенные Штаты Америки — противник №1 принятия Украины в НАТО. Если бы США были готовы принять Украину в Альянс, другие страны могли бы изменить свое мнение, поскольку для них Штаты являются "ядерным зонтиком" и самой большой частью оборонных возможностей. Кроме того, Вашингтон имеет рычаги влияния на любого, включая Венгрию.





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Источник: https://www.yahoo.com/news/french-left-set-defeat-far-192436965.html?guccounter=1
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Обсуждения

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небайдужий

сегодня, 09:28

Українські владики забувають про 5 статтю - якщо на території держави, бажаючої вступити в НАТО, ведуться бойові дії - така країна не може бути запрошеною до вступу, я вже мовчу про оборонний потенціал, який відсутній (з протягнутою рукою вимагають озброєння у Заходу), економіка розвалена, корупція зашкалює, соціальна сфера фінансово утримується Європою. З таким то багажем?????????


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