Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО, сообщает агентство DPA.

Эммануэль Макрон

Макрон отметил, что США и Германия выражают "сильную оппозицию" по приглашению Украины в Альянс. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято союзниками.

"В конце концов, это будет решение союзников – пригласить Украину в НАТО", – сказал президент.

Кроме того, французский президент напомнил о разочаровании Украины из-за отсутствия приглашения на последнем саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе в 2023 году. По его словам, украинцы были недовольны тем, что, хотя дверь была открыта, но не настолько, как она надеялась. Макрон предположил, что похожая ситуация может повториться на саммите в Вашингтоне.

При этом известно, что в Государственном департаменте США отметили, что на саммите в Вашингтоне может быть рассмотрен вопрос об уничтожении российских самолетов над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. С таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск. При этом в США неоднократно подчеркивали, что сейчас Украину не будут приглашать в Альянс, однако когда-нибудь она будет среди членов НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Германия и США выступают категорически против приглашения Украины стать членом Альянса. Среди противников членства также Венгрия.

При этом в Украине считают, что именно Соединенные Штаты Америки — противник №1 принятия Украины в НАТО. Если бы США были готовы принять Украину в Альянс, другие страны могли бы изменить свое мнение, поскольку для них Штаты являются "ядерным зонтиком" и самой большой частью оборонных возможностей. Кроме того, Вашингтон имеет рычаги влияния на любого, включая Венгрию.





