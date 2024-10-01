Марк Рютте стал новым генсеком НАТО: что о нем известно

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября стал новым генеральным секретарем НАТО, приняв эстафету от Йенса Столтенберга, руководившего Альянсом 10 лет. Что известно о Марке Рютте и поддерживает ли он Украину в войне против России.



Новый генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2023 год, став одним из самых долго работающих премьеров в истории страны. Он известен своим умеренным подходом к управлению, стремлением к компромиссу и прагматичностью во внешней политике. Рютте в Нидерландах возглавлял либеральную политическую силу "Народная партия за свободу и демократию" (VVD).

С момента его пребывания в должности премьера, Рютте получил репутацию европейского лидера, выступающего за укрепление европейского сотрудничества, активное участие в международных организациях и поддержку демократических ценностей. Его назначение генеральным секретарем НАТО является продолжением этой стратегии, направленной на укрепление коллективной обороны Североатлантического союза и реагирование на современные вызовы безопасности.

Как премьер Нидерландов, Рютте являлся активным сторонником поддержки Украины в войне против российской агрессии. Его правительство объявило о предоставлении значительной военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе истребители F-16, оборудования и финансовую поддержку. Рютте неоднократно отмечал необходимость усиления санкций против России и давления на Москву из-за начавшей Путиным войны против Украины. Он активно поддерживал рост помощи Украине на международной арене и поддерживал защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

При вступлении в должность генсека НАТО Марк Рютте заявил, что его приоритетом будет Украина, которая "находится на первом месте в списке".

"Мы должны гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое демократическое государство", — сказал Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Марка Рютте называют "Тефлоновый Марк".

Также "Комментарии" писали, что Йенс Столтенберг выразил прощальную речь, в которой заявил, что "это была ошибка".