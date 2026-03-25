Главная Новости Мир НАТО Между ЕС и НАТО разгорелся невиданный скандал: генсеку озвучено страшное обвинение
НОВОСТИ

Между ЕС и НАТО разгорелся невиданный скандал: генсеку озвучено страшное обвинение

Дипломаты подчеркивают, что заявления Рютте ставят его в непростое положение.

25 марта 2026, 12:30
Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал возмущение среди европейских лидеров из-за безоговорочной поддержки военных действий Дональда Трампа против Ирана, сообщает Financial Times. Его предложение, что европейские союзники наконец "объединятся", чтобы откликнуться на призыв президента США направить военно-морские силы в Ормузский пролив, где Иран заблокировал прохождение судов, повлекло за собой напряженность в дипломатических кругах и раздражение в нескольких столицах Европы.

Фото: из открытых источников

По словам одного из европейских дипломатов, подобная позиция ставит страны ЕС в непростую ситуацию.

"Мы хотим продемонстрировать готовность, но также правда в том, что мы не можем участвовать в этом конфликте", — отметил он.

Financial Times подчеркивает резкий контраст между обеспокоенностью Европы по поводу эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к скачку цен на нефть и газ, и решительной позицией Рютте, который пытается поддержать Трампа и заручиться участием США в НАТО.

"Он делает это, чтобы обеспечить безопасность всего мира", – заявил Рютте, комментируя решение Трампа нанести удары по Ирану.

Генсек добавил, что европейским государствам может потребоваться несколько недель, чтобы достичь согласия по участию в сопровождении кораблей через Ормузский пролив.

В то же время, страны ЕС на прошлой неделе отказались выполнять призыв Трампа к военной операции в этом регионе. Глава эстонского МИД Кая Каллас заявила: "Это не наша война", и эту позицию поддержали министры иностранных дел Германии, Италии и Испании. Такое решение демонстрирует стремление Европы избегать втягивания в конфликт, угрожающий региональной стабильности и экономической безопасности.

"Комментарии" уже писали, что 24 марта Россия совершила масштабную атаку на ряд украинских областей. От ударов пострадали Львов, Ивано-Франковск, Тернопольская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская и Харьковская области. Среди объектов поражения – энергетическая инфраструктура и жилые дома. Эти атаки направлены на устрашение гражданского населения, а глава Кремля, как отмечает психологи Лариса Волошина, получает от этого удовольствие.



