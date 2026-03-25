Між ЄС і НАТО розгорівся небачений скандал: генсеку озвучено страшне звинувачення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте викликав обурення серед європейських лідерів через беззастережну підтримку військових дій Дональда Трампа проти Ірану, повідомляє Financial Times. Його пропозиція, що європейські союзники врешті "об’єднаються", щоб відгукнутися на заклик президента США направити військово-морські сили до Ормузької протоки, де Іран заблокував проходження суден, спричинила напруженість у дипломатичних колах та роздратування у кількох столицях Європи.

Фото: з відкритих джерел

За словами одного з європейських дипломатів, така позиція ставить країни ЄС у непросту ситуацію.

"Ми хочемо продемонструвати готовність, але також правда в тому, що ми не можемо брати участь у цьому конфлікті", – зазначив він.

Financial Times підкреслює різкий контраст між занепокоєнням Європи щодо ескалації на Близькому Сході, яка призвела до стрибка цін на нафту та газ, і рішучою позицією Рютте, який намагається підтримати Трампа та заручитися участю США у НАТО.

"Він робить це, щоб забезпечити безпеку всього світу", – заявив Рютте, коментуючи рішення Трампа завдати ударів по Ірану.

Генсек додав, що європейським державам може знадобитися кілька тижнів, щоб досягти згоди щодо участі у супроводі кораблів через Ормузьку протоку.

Водночас країни ЄС минулого тижня відмовилися виконувати заклик Трампа до військової операції у цьому регіоні. Голова естонського МЗС Кая Каллас заявила: "Це не наша війна", і цю позицію підтримали міністри закордонних справ Німеччини, Італії та Іспанії. Таке рішення демонструє прагнення Європи уникати втягнення у конфлікт, який загрожує регіональній стабільності та економічній безпеці.

