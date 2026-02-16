На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры дали понять, что их очень сильно беспокоит вопрос возможного вторжения РФ в страны НАТО. Может ли Путин "полезть в Европу" уже в этом году? Насколько НАТО готово к такому сценарию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Россия и НАТО. Фото: из открытых источников

Даже если НАТО ответит без США, они не готовы к кровопролитию.

Военный эксперт Валентин Бадрак отметил в эфире Radio NV, что на сегодняшний день страны НАТО не готовы к прямому столкновению с армией России.

"Сейчас очень много разговоров о том, что у Европы есть единственный шанс избежать огромных проблем, мягко говоря", – отметил он.

При этом эксперт добавил, что речь идет о возможном прямом столкновении с Россией уже в ближайший год-полтора, а не в каких-то дальних сроках – до 30 лет, как это трактуют временами разведки западных стран.

"Примерно в течение года полутора, это может быть даже в 2026 году. Не буду пока говорить о причинах такого решения у Путина. Но скажу, что западные армии не готовы сейчас к такому столкновению", — подчеркнул Бадрак.

Он считает, что эта информация об учебе появилась, потому что уже в Мюнхене на конференции безопасности должны были быть первые признаки новой концепции безопасности и обороны в рамках общих оборонных способностей Украины и Европы, но пока это немного отложено.

По его словам, проблемы на учениях НАТО связаны с тем, что в Украине есть передовые оборонные технологии, а также исключительная обученность планированию и реализации операций.

"Как только Путин захлебывается в Украине, ему нужно что-то делать, что-то демонстрировать. И он знает очень точно, что Запад слабее Украины", — сказал Бадрак.

Эксперт подчеркнул, что Путину остается "хитрый шанс" совершить гибридную атаку, например, на Нарву (Эстония) или блокировать один из портов в Прибалтике.

"То есть там много возможностей. И возможности эти заключаются в том, чтобы сделать это гибридно, когда будут "зеленые человечки", когда там русскоязычное население ждунов, а там есть такие разведывательные сети, когда они поднимаются и демонстрируют, что это вроде бы такое внутреннее восстание. По крайней мере, на первый день", — отметил он.

По его словам, даже если НАТО ответит без США, они не готовы к кровопролитию, не готовы к потерям вообще. Он отметил, что России безразлично количество ее потерь.

Будущее – в военных блоках типа Антанты

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов отметил, что война в Украине уникальна противостоянием двух кадровых армий. Вооружение смешанное: советское против западного. Танки потеряли роль, Запад возвращается в срочную службу. Украина нуждается в массовом производстве проверенных образцов, как "Нептун".

"Мобилизация прошла этапы от энтузиазма к принуждению – типично для затяжных конфликтов. Победа сейчас – стабилизация фронта и "Минск-3". Гарантии? Только новые союзы, потому что НАТО рассматривать как боеспособный союз уже не стоит. Европа переформатируется, США непредсказуемы. Будущее – в военных блоках типа Антанты", – высказался эксперт.

