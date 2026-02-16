Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры дали понять, что их очень сильно беспокоит вопрос возможного вторжения РФ в страны НАТО. Может ли Путин "полезть в Европу" уже в этом году? Насколько НАТО готово к такому сценарию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Россия и НАТО. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Валентин Бадрак отметил в эфире Radio NV, что на сегодняшний день страны НАТО не готовы к прямому столкновению с армией России.
При этом эксперт добавил, что речь идет о возможном прямом столкновении с Россией уже в ближайший год-полтора, а не в каких-то дальних сроках – до 30 лет, как это трактуют временами разведки западных стран.
Он считает, что эта информация об учебе появилась, потому что уже в Мюнхене на конференции безопасности должны были быть первые признаки новой концепции безопасности и обороны в рамках общих оборонных способностей Украины и Европы, но пока это немного отложено.
По его словам, проблемы на учениях НАТО связаны с тем, что в Украине есть передовые оборонные технологии, а также исключительная обученность планированию и реализации операций.
Эксперт подчеркнул, что Путину остается "хитрый шанс" совершить гибридную атаку, например, на Нарву (Эстония) или блокировать один из портов в Прибалтике.
По его словам, даже если НАТО ответит без США, они не готовы к кровопролитию, не готовы к потерям вообще. Он отметил, что России безразлично количество ее потерь.
Военный эксперт и историк Михаил Жирохов отметил, что война в Украине уникальна противостоянием двух кадровых армий. Вооружение смешанное: советское против западного. Танки потеряли роль, Запад возвращается в срочную службу. Украина нуждается в массовом производстве проверенных образцов, как "Нептун".
Читайте на портале "Комментарии" — новый состав российской делегации: очередной маневр или шанс на мир.