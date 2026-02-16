Рубрики
Кравцев Сергей
На Мюнхенській безпековій конференції європейські лідери дали зрозуміти, що їх дуже сильно непокоїть питання можливого вторгнення РФ в країни НАТО. Чи може Путін "полізти в Європу" вже цього року? Наскільки НАТО готове до такого сценарію? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Валентин Бадрак зазначив в ефірі "Radio NV", що на сьогодні країни НАТО не готові до прямого зіткнення з армією Росії.
При цьому експерт додав, що йдеться про можливе пряме зіткнення з Росією вже в найближчий рік-півтора, а не в якихось далеких термінах – до 30 року, як це трактують часом розвідки західних країн.
Він вважає, що ця інформація про навчання з’явилась, тому що вже в Мюнхені на безпековій конференції мали бути перші ознаки нової концепції безпеки і оборони у рамках спільних оборонних спроможностей України і Європи, але поки що це трохи відкладено.
За його словами, проблеми на навчаннях НАТО повʼязані з тим, що в Україні наявні передові оборонні технології, а також виняткова навченість з планування і реалізації операцій.
Експерт наголосив, що Путіну залишається "хитрий шанс" зробити гібридну атаку, наприклад, на Нарву (Естонія) або блокувати один з портів в Прибалтиці.
За його словами, навіть якщо НАТО відповість без США, то вони не готові до кровопролиття, не готові до втрат взагалі. Він зазначив, що Росії байдуже до кількість її втрат.
Воєнний експерт та історик Михайло Жирохов зазначив, що війна в Україні унікальна протистоянням двох кадрових армій. Озброєння змішане: радянське проти західного. Танки втратили роль, Захід повертається до строкової служби. Україна потребує масового виробництва перевірених зразків, як “Нептун”.
