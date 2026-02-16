На Мюнхенській безпековій конференції європейські лідери дали зрозуміти, що їх дуже сильно непокоїть питання можливого вторгнення РФ в країни НАТО. Чи може Путін "полізти в Європу" вже цього року? Наскільки НАТО готове до такого сценарію? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел

Навіть якщо НАТО відповість без США, то вони не готові до кровопролиття

Військовий експерт Валентин Бадрак зазначив в ефірі "Radio NV", що на сьогодні країни НАТО не готові до прямого зіткнення з армією Росії.

"Зараз дуже багато розмов про те, що у Європи є єдиний шанс уникнути величезних проблем, м’яко кажучи", — зазначив він.

При цьому експерт додав, що йдеться про можливе пряме зіткнення з Росією вже в найближчий рік-півтора, а не в якихось далеких термінах – до 30 року, як це трактують часом розвідки західних країн.

"Приблизно упродовж року півтора, це може бути навіть в 2026-му році. Не буду поки казати про причини такого рішення у Путіна. Але скажу, що західні армії не готові зараз до такого зіткнення", — підкреслив Бадрак.

Він вважає, що ця інформація про навчання з’явилась, тому що вже в Мюнхені на безпековій конференції мали бути перші ознаки нової концепції безпеки і оборони у рамках спільних оборонних спроможностей України і Європи, але поки що це трохи відкладено.

За його словами, проблеми на навчаннях НАТО повʼязані з тим, що в Україні наявні передові оборонні технології, а також виняткова навченість з планування і реалізації операцій.

"Як тільки Путін захлинається в Україні, йому треба щось робити, щось демонструвати. І він знає дуже точно, що Захід слабший за Україну", — сказав Бадрак.

Експерт наголосив, що Путіну залишається "хитрий шанс" зробити гібридну атаку, наприклад, на Нарву (Естонія) або блокувати один з портів в Прибалтиці.

"Тобто там багато можливостей. І можливості ці полягають в тому, щоб зробити це гібридно, коли будуть "зелені чоловічки", коли там російськомовне населення ждунів, а там є такі мережі розвідувальні, коли вони піднімаються і демонструють, що це начебто таке внутрішнє повстання. Принаймні на перший день", — зазначив він.

За його словами, навіть якщо НАТО відповість без США, то вони не готові до кровопролиття, не готові до втрат взагалі. Він зазначив, що Росії байдуже до кількість її втрат.

Майбутнє – у військових блоках на кшталт Антанти

Воєнний експерт та історик Михайло Жирохов зазначив, що війна в Україні унікальна протистоянням двох кадрових армій. Озброєння змішане: радянське проти західного. Танки втратили роль, Захід повертається до строкової служби. Україна потребує масового виробництва перевірених зразків, як “Нептун”.

"Мобілізація пройшла етапи від ентузіазму до примусу – типово для затяжних конфліктів. Перемога зараз – стабілізація фронту й “Мінськ-3”. Гарантії? Тільки нові союзи, бо “НАТО розглядати як боєздатний союз вже не варто”. Європа переформатовується, США непередбачувані. Майбутнє – у військових блоках на кшталт Антанти", – висловився експерт.

