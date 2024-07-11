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"Мы близки к цели": Зеленский о перспективах вступления Украины в НАТО

Президент Украины ответил, разочарован ли он результатами саммита НАТО

11 июля 2024, 21:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во время совместного брифинга в Вашингтоне Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием Совета Украина-НАТО у украинского президента спросили, чувствует ли он разочарование от результатов саммита Альянса.

"Мы близки к цели": Зеленский о перспективах вступления Украины в НАТО

Зеленский встретился с генсеком НАТО. Фото из открытых источников

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение (Украины, – ред.) в НАТО, а затем и членство", – ответил Владимир Зеленский.

При этом украинский президент заявил, что, пока идет война с Россией, рано говорить о реальных успехах в этом направлении. Настоящим успехом, отметил он, будет победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

Владимир Зеленский также заявил, что в настоящее время Украина нуждается в дополнительных системах ПВО.

"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем ПВО как можно скорее прибудут в Украину. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей. Успехом будет Украина в НАТО", – сказал президент.

Он добавил, что у Украины есть сильные люди и армия, которая столько времени противостоит Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итоговом заявлении саммита НАТО говорится, что Украина получит приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. При этом Венгрия уже тонко намекнула, что пока все члены Альянса не подтвердят свое согласие, никакого приглашения Украины в Альянс не будет. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что саммит НАТО закончился вполне ожидаемо. По его мнению, минусом саммита стал отказ стран говорить о конкретных сроках вступления Украины в НАТО.



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Источник: https://www.youtube.com/live/eW_IQsrQ66g
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