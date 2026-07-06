На саммите НАТО Украину ждут плохие новости: на что пойдут союзники, ради Трампа

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре может стать самым непростым для президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны. Как пишет обозреватель The Telegraph Оуэн Мэттьюз, руководство Альянса намерено максимально снизить внимание к украинской тематике, чтобы избежать новых разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

По мнению автора, НАТО одновременно сталкивается с тремя серьезными вызовами. Первый связан с изменением политики Вашингтона: администрация Трампа постепенно сокращает военное присутствие, поставки вооружений и объемы финансовой поддержки Европы. Вторым испытанием становится усиливающийся раскол между союзниками по вопросу дальнейшего финансирования Украины. Третьим фактором остается растущая угроза со стороны России, которая, по данным ряда источников, может готовить новые провокации против восточного фланга НАТО.

Издание отмечает, что сегодня Киев нуждается уже не столько в новых партиях оружия, сколько в масштабной финансовой помощи для поддержки экономики и продолжения войны. Однако именно деньги становятся самым дефицитным ресурсом.

Все больше европейских лидеров публично заявляют о необходимости сосредоточиться прежде всего на собственной безопасности. Польша, Словакия, Чехия и Венгрия уже демонстрируют более сдержанный подход к новым пакетам помощи Украине, отдавая приоритет укреплению собственных вооруженных сил.

По информации The Telegraph, формально НАТО обещает сохранить значительный объем поддержки Украины в 2026-2027 годах. Однако значительная часть заявленных миллиардов представляет собой перераспределение уже существующих программ, а не новые финансовые обязательства.

Еще одним тревожным сигналом автор называет сообщения о том, что Зеленский может не участвовать в главной сессии саммита и не выступит перед лидерами стран Альянса, как это происходило в предыдущие годы. По мнению обозревателя, таким образом НАТО пытается избежать раздражения Дональда Трампа, а украинский вопрос впервые может оказаться не в центре внимания крупнейшей встречи союзников.

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