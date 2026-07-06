На саміті НАТО на Україну чекають погані новини: на що підуть союзники, заради Трампа

Майбутній саміт НАТО в Анкарі може стати найпростішим для президента України Володимира Зеленського з початку повномасштабної війни. Як пише оглядач The Telegraph Оуен Меттьюз, керівництво Альянсу має намір максимально знизити увагу до української тематики, щоб уникнути нових розбіжностей із президентом США Дональдом Трампом.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

На думку автора, НАТО одночасно стикається із трьома серйозними викликами. Перший пов'язаний із зміною політики Вашингтона: адміністрація Трампа поступово скорочує військову присутність, постачання озброєнь та обсяги фінансової підтримки Європи. Другим випробуванням стає посилення розколу між союзниками щодо подальшого фінансування України. Третім фактором залишається зростаюча загроза з боку Росії, яка, за даними ряду джерел, може готувати нові провокації проти східного флангу НАТО.

Видання зазначає, що сьогодні Київ потребує вже не стільки нових партій зброї, скільки масштабної фінансової допомоги для підтримки економіки та продовження війни. Однак саме гроші стають найдефіцитнішим ресурсом.

Дедалі більше європейських лідерів публічно заявляють про необхідність зосередитись насамперед на власній безпеці. Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина вже демонструють стриманіший підхід до нових пакетів допомоги Україні, віддаючи пріоритет зміцненню власних збройних сил.

За інформацією The Telegraph, формально НАТО обіцяє зберегти значний обсяг підтримки України у 2026-2027 роках. Однак значна частина заявлених мільярдів є перерозподілом вже існуючих програм, а не нових фінансових зобов'язань.

Ще одним тривожним сигналом автор називає повідомлення про те, що Зеленський може не брати участь у головній сесії саміту та не виступить перед лідерами країн Альянсу, як це відбувалося у попередні роки. На думку оглядача, таким чином НАТО намагається уникнути роздратування Дональда Трампа, а українське питання вперше може виявитися не в центрі уваги найбільшої зустрічі союзників.

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