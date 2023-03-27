На восточных границах Европы НАТО начало военные учения

Учения JCET-2023 начались 27 марта и продлятся до 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Молдовы, пишут "Комментарии". В маневрах примут участие военнослужащие Молдовы, США, Румынии и Великобритании.



В Молдове начались учения с участием военных стран НАТО

В этот период военная техника, естественно, будет перемещаться из частей базирования в разние учебные центры молдавской армии. В оборонном ведомстве Молдовы просят своих граждан не спекулировать ни в коем случае учениями и планируемом движении военной техники. Эти учения запланированы и будут проходить в учебных центрах Национальной армии Молдовы.

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Военнослужащие четырех стран, что берут участие, выполнят боевые стрельбы, а также — прыжки с парашютом, проведут тренировку в полевых условиях с выполнением всех конкретных и поставленных задач.

Военные учения JCET-2023 направлены на совместную подготовку и, соответственно, обмен опытом между участвующими военнослужащими молдавских, румынских, американских и британских спецназовцев, а также повышение общего уровня оперативного взаимодействия между участвующими в маневрах контингентами. Отмечается, что военные из батальона специального назначения Национальной армии Молдовы берут участие в аналогичних учениях JCET с 2009 года.

Как писали ранее "Комментарии", в этом году Альянс принялся активно укреплять свои восточные рубежи из-за непрерывной вооруженной агрессии войск РФ на территории Украины и периодических провокации армии России. В Польше истребители НАТО провели воздушные маневры вблизи российских границ. F-16 четвертого поколения, МиГ-29, F-35 и французский Rafale отрабатывали комбинированные воздушные операции. Как заявили в Альянсе, цель учений – сдерживание России и отработка ответа на возможные враждебные действия страны-агрессора против НАТО.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что применение ядерного оружия Россией станет для НАТО красной линией, когда придется действовать. Риск участия стран НАТО в войне остается на достаточно высоком уровне. Месяц тому назад Россия впервые со времен СССР вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту и в случае, если Москва решит использовать против Украины эти боеприпасы, тогда страны Североатлантического Альянса примут в войне непосредственное участие.

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