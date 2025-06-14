На Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины

Все больше оснований считать, что именно Эстония может стать следующей целью Путина. О том, что россияне могут выбрать именно эту страну для удара говорят сразу несколько предпосылок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Военные НАТО в Эстонии. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран, которые раньше входили в состав СССР, а именно восстановление союза – маниакальная мечта российского диктатора. Имея менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена "какой-либо стратегической глубины". И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

Авторы публикации обращают внимание, что в течение 1950-80-х годов путинский режим сознательно переселил в Эстонию сотни тысяч этнических русских, и сейчас они составляют пятую часть 1,4-миллионного населения страны. Особенно много их в городе Нарва, который расположен прямо на границе с Россией. Почти все его население имеет корни с России.

Журналисты пишут, что для части так называемых русских эстонцев Советский Союз до сих пор остается потерянной родиной, и не воспринимается оккупационной силой, какой его видят сами эстонцы. Россия сегодня пытается активно подкреплять именно такие настроения среди русского меньшинства в Эстонии.

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали ежегодно устраивать информационные провокации на 9 мая. По свою сторону границы – через реку от Нарвы — россияне устанавливают огромный экран, повернутый в сторону эстонского города, и громкоговорители. И на этом экране они транслируют военный парад в Москве. Тревожит то, что толпы этнических русских в Нарве охотно собираются на берегу реки, чтобы смотреть этот парад на экране по российскую сторону границы.

The Economist обращает внимание, что в течение нескольких лет Россия проводит тайную кампанию запугивания и дезорганизации Эстонии, используя кибератаки, агентов под прикрытием, саботаж и легионы ботов в социальных сетях.

В НАТО понимают риски и наращивают военное присутствие в регионе: сейчас в Эстонии размещено более 2000 военнослужащих других стран альянса. Но на фоне сокращения американских войск в Европе Эстония вполне может стать местом, где Россия впервые попытается испытать надежность 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, отмечают авторы публикации.

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