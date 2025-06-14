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На Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины

The Economist считает Эстонию наиболее уязвимой страной НАТО, по которой может ударить Россия

сегодня, 16:36
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Кравцев Сергей

Все больше оснований считать, что именно Эстония может стать следующей целью Путина. О том, что россияне могут выбрать именно эту страну для удара говорят сразу несколько предпосылок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

На Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины

Военные НАТО в Эстонии. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран, которые раньше входили в состав СССР, а именно восстановление союза – маниакальная мечта российского диктатора. Имея менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, Эстония полностью лишена "какой-либо стратегической глубины". И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

Авторы публикации обращают внимание, что в течение 1950-80-х годов путинский режим сознательно переселил в Эстонию сотни тысяч этнических русских, и сейчас они составляют пятую часть 1,4-миллионного населения страны. Особенно много их в городе Нарва, который расположен прямо на границе с Россией. Почти все его население имеет корни с России.

Журналисты пишут, что для части так называемых русских эстонцев Советский Союз до сих пор остается потерянной родиной, и не воспринимается оккупационной силой, какой его видят сами эстонцы. Россия сегодня пытается активно подкреплять именно такие настроения среди русского меньшинства в Эстонии.

После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали ежегодно устраивать информационные провокации на 9 мая. По свою сторону границы – через реку от Нарвы — россияне устанавливают огромный экран, повернутый в сторону эстонского города, и громкоговорители. И на этом экране они транслируют военный парад в Москве. Тревожит то, что толпы этнических русских в Нарве охотно собираются на берегу реки, чтобы смотреть этот парад на экране по российскую сторону границы.

The Economist обращает внимание, что в течение нескольких лет Россия проводит тайную кампанию запугивания и дезорганизации Эстонии, используя кибератаки, агентов под прикрытием, саботаж и легионы ботов в социальных сетях.

В НАТО понимают риски и наращивают военное присутствие в регионе: сейчас в Эстонии размещено более 2000 военнослужащих других стран альянса. Но на фоне сокращения американских войск в Европе Эстония вполне может стать местом, где Россия впервые попытается испытать надежность 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, отмечают авторы публикации.

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Источник: https://www.economist.com/1843/2025/06/13/putins-next-target
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