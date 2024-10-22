На Западе вновь говорят о членстве Украины в НАТО: какой сценарий обсуждают для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать разные пути для реализации своего плана победы. В то же время европейский партнеры все больше приходят к пониманию, что политика в отношении Украины требует изменений. Ключевым следующим шагом для Вашингтона может стать обязательство о членстве Украины в НАТО, которое предусматривает применение положений о взаимной обороне по статье 5 для тех территорий Украины, которые контролируются Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, этот подход часто называют "западногерманским решением". Просматриваются параллели с Германией после 1945 года, но также есть существенные различия. Германия была разделена после войны, которую она сама и начала. Украина же может быть разделена из-за агрессии России. Если для Германии были четко очерчены границы оккупационных зон, то в Украине таких согласованных линий нет. Германия также имела многочисленные западные войска на своей территории, тогда как в Украине западных военных нет.

Оккупированные Россией территории Украины подвергаются насильственной русификации, а сам Путин называет их "новыми регионами России". Маловероятно, что любой будущий российский лидер мирно вернет эти территории Украине, как это произошло с Восточной Германией при Михаиле Горбачеве.

"Financial Times" пишет, западная Германия стала членом НАТО в 1955 году и соучредителем Европейского экономического сообщества в 1957 году. Сейчас Украина является кандидатом на вступление в ЕС, но для настоящей реализации "западногерманского решения" НАТО должно дополнить этот процесс. Безопасность — это основа для возвращения украинцев из-за границы, привлечения инвестиций и проведения необходимых реформ для вступления в ЕС.

Несмотря на потерю части территорий, опрос Киевского международного института социологии показал, что 47% украинцев готовы принять это, при условии финансирования реконструкции и членства в ЕС и НАТО.

Авторы материала подчеркивают, конкретные решения по военной помощи ожидаются после президентских выборов в США.

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