Никаких вхождений в НАТО частями: в Кабмине поставили точку в вопросе членства Украины в Альянсе

Официальный Киев не ведет переговоры с партнерами по вступлению в НАТО без территорий, оккупированных российскими захватчиками. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью телеведущей Натальи Мосейчук рассказала министр юстиции и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Ольга Стефанишина.

НАТО. Фото: из открытых источников

"Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года как суверенное независимое государство", — заявила чиновница.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что по приглашению в Альянс составляется протокол о присоединении, в котором указываются и сроки, и реформы, необходимые для вступления в НАТО.

"Это уже технические вещи, вопросы технической взаимосовместимости, речь идет о нестрашных реформах", — объяснила Стефанишина.

Министр также считает, что наша страна сможет пополнить ряды государств-членов Альянса только после войны.

Читайте на портале "Комментарии" — в то время как украинские власти активно продвигают тезис о том, что Украине стоит уже сейчас адресовать приглашение на членство в Альянсе, ключевые союзники, включая США, намекают, что этого не произойдет. Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что НАТО – это будущее Украины, но до этого будущего еще нужно дойти. Об этом пишет Радио Свобода.

Спикер добавил, что Украина должна иметь мощную оборонно-промышленную базу и реализовать необходимые реформы для вступления в Альянс.

"Первое, что мы должны сделать — это помочь им Украине выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что у них есть то, что им нужно", — высказался Джон Кирби.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее – в Альянсе".

Однако, уточнил Салливан, "надо поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности".



