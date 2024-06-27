Надежды Зеленского не оправдались: что получит Украина на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский горячо надеялся, что НАТО предложит его стране переговоры о членстве на саммите, который продлится с 9 по 11 июля. Вместо этого Альянс объявит, что он согласился создать миссию в Германии для координации помощи Украине всех видов в долгосрочной перспективе, сообщили представители США и НАТО. Этот шаг должен послать мощный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на официальных лиц.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Отмечается, поскольку миссия будет проходить под эгидой НАТО, ее планируют запустить и поддерживать, даже, если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре.

Администрация Байдена и официальные лица НАТО выступили с идеей как способ дать что-то серьезное Киеву на саммите, даже если сейчас не время говорить о вступлении Украины в Альянс.

Дело не только в том, что страна все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы для уменьшения коррупции и улучшения демократии и верховенства права.

NYT отмечает, что новая миссия и обязательства, которые она представляет, вероятно, удовлетворят Зеленского. Поскольку год назад в Вильнюсе он четко выразил свое недовольство, когда Украине не предложили четкого графика для переговоров о членстве.

Новая миссия объединит под эгидой деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют различные аспекты военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и обучение.

Она также будет координировать обучение украинского военного персонала в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам источников из США и НАТО.

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