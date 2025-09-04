Намек на Третью мировую: Рютте назвал страны, которые готовятся к конфронтации с НАТО

Рубрики
Генсек НАТО Марк Рютте предупреждает, что Россия, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере и готовятся к длительной конфронтации, что требует подготовки Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Генсек НАТО назвал войну России против Украины очевидным примером угрозы, но отметил, что вызовы не закончатся с концом конфликта. Он подчеркнул, что Китай, Иран и Северная Корея представляют отдельные угрозы, а также добавляют риски из-за совместного сотрудничества.
Политик обратил внимание на последние события в Пекине и активную кооперацию этих государств в военной сфере.
