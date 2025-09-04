Намек на Третью мировую: Рютте назвал страны, которые готовятся к конфронтации с НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте предупреждает, что Россия, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере и готовятся к длительной конфронтации, что требует подготовки Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель — защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим", — отметил Марк Рютте.

Генсек НАТО назвал войну России против Украины очевидным примером угрозы, но отметил, что вызовы не закончатся с концом конфликта. Он подчеркнул, что Китай, Иран и Северная Корея представляют отдельные угрозы, а также добавляют риски из-за совместного сотрудничества.

Политик обратил внимание на последние события в Пекине и активную кооперацию этих государств в военной сфере.

"Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", — добавил Рютте.

