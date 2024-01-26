Настало критическое время: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Союзникам по НАТО и Евросоюзу следует активизироваться перед второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.
Он подчеркнул, что война России против Украины близится к двум годам. Столтенберг добавил, что союзники Украины должны активизироваться.
По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.
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Ігор
сегодня, 13:38
А ви починаєте усередині сваритись з Орбаном Фіцо вони якраз будуть мотивовані першими зустрічати російську навалу, вами опльовані всередині.