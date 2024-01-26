Настало критическое время: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Союзникам по НАТО и Евросоюзу следует активизироваться перед второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

"Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона", — сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что война России против Украины близится к двум годам. Столтенберг добавил, что союзники Украины должны активизироваться.

"Но союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время", — заявил Столтенберг.

По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

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