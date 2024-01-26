logo

BTC/USD

41424.51

ETH/USD

2254.17

LTC/USD

66.81

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Настало критическое время: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Настало критическое время: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Йенс Столтенберг считает, что НАТО и ЕС должны предоставить больше финансирования Украине

сегодня, 13:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Союзникам по НАТО и Евросоюзу следует активизироваться перед второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Настало критическое время: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

"Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона", — сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что война России против Украины близится к двум годам. Столтенберг добавил, что союзники Украины должны активизироваться.

"Но союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время", — заявил Столтенберг.

По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США и Европейском Союзе якобы серьезно обеспокоены поставками Северной Кореей снарядов и возможными поставками ракет – для России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно заявляет, что, похоже, Северная Корея для РФ более эффективный партнер, чем для Украины – страны Запада, поставляющие нам артиллерийские боеприпасы. Он акцентирует, что ВСУ испытывают острую нехватку артснарядов и боеприпасов к ПВО. Координатор Совета нацбезопасности и обороны Белого дома Джон Кирби также констатирует, что у ВСУ возник дефицит средств для ПВО. Но разводит руками – мол, дело за Конгрессом. Итоги первого в этом году (а всего – 18) заседания в формате "Рамштайн" конкретику не принесли. Что происходит с военной помощью Украине? Почему под конец второго года вторжения РФ – имеем такие проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_222152.htm?selectedLocale=en
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:38

А ви починаєте усередині сваритись з Орбаном Фіцо вони якраз будуть мотивовані першими зустрічати російську навалу, вами опльовані всередині.


Новости

Все новости