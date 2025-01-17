НАТО бьет тревогу из-за нового решения Путина до конца 2026 года

Кремль анонсировал масштабное увеличение численности российской армии на 30%, доведя ее до 1,5 миллиона человек до конца 2026 года. Как отметил руководитель военной разведки Финляндии Пекка Турунен в интервью Reuters, эти реформы Вооруженных сил РФ представляют серьезную угрозу для НАТО, требуя постоянного мониторинга.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В ежегодном отчете военной разведки Финляндии отмечается, что Россия планирует завершить масштабную военную реформу к 2026 году.

"Это действительно угроза для НАТО, особенно если планы будут реализованы. Мы должны реагировать, сохраняя бдительность", — подчеркнул Турунен, добавив, что Россия вполне может достичь своих целей к 2030 году.

Reuters также напоминает заявление министра обороны России, сделанное в декабре прошлого года, о том, что страна должна быть готова к вероятному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

На этом фоне достаточно контрастно выглядят слова президента РФ Владимира Путина, обвинившего западные страны в использовании темы "российской угрозы" для устрашения собственного населения.

Пекка Турунен отметил, что численность российских войск, расположенных вблизи финской границы, может возрасти вдвое или даже в три раза по сравнению с довоенным периодом. Россия планирует разместить новый корпус в Карелии, которая граничит с Финляндией, а также расширить существующие подразделения на Кольском полуострове и в районе Санкт-Петербурга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже готовит новую агрессию против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин формирует условия переговоров, направленные на ослабление обороноспособности Украины. Его действия говорят о том, что Россия планирует возобновить агрессию в будущем. В частности, как отметил в эфире 24 канал политтехнолог Борис Тизенгаузен, требования РФ свидетельствуют о том, что она стремится оставить Украину без армии и оружия, что сделает ее более уязвимой для дальнейшего захвата. Внеблоковый статус Украины, по мнению эксперта, также исключит возможность международной поддержки в случае нового вторжения.

По его словам, Россия продолжает вести переговоры с позиции выгоды, стремясь получить максимальные уступки. Как отметил политтехнолог, в РФ используют стратегию проси больше – получишь хотя бы нечто среднее. Претендент на пост госсекретаря США Марк Рубио заявил, что компромисс нужен обеим сторонам – и Украине, и России. Однако ранее Дональд Трамп и специальный представитель США по Украине Кит Келлог выступали за "мир с позиции силы".