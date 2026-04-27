logo

BTC/USD

77930

ETH/USD

2323.08

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мир / НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО бьёт тревогу: Кремль готовит реванш за СССР, под угрозой не только Балтика

Адмирал Драгоне предупреждает о новой стратегии Москвы: гибридная война уже идёт, а география возможной экспансии шире, чем кажется

27 апреля 2026, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия остаётся главной угрозой для безопасности Запада, и её стратегические цели выходят далеко за рамки текущей войны. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, подчеркнув: в Альянсе не сомневаются в приоритетности российской угрозы.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва демонстрирует намерение восстановить влияние на территориях, которые контролировала до распада Советского Союза. Речь идёт не только о политическом давлении, но и о более широком спектре действий – от военных до гибридных операций.

Драгоне отметил, что гибридная война уже ведётся – она включает кибератаки, дезинформацию и другие формы нетрадиционного воздействия. При этом он предостерёг от недооценки угрозы: Россия действует постепенно, тестируя слабые места в системе безопасности Европы.

Отвечая на вопрос о потенциальных целях, адмирал дал понять, что речь не ограничивается странами Балтии. Хотя Латвия, Литва и Эстония лучше других ощущают уровень риска и внимательно следят за ситуацией, возможная зона давления Москвы значительно шире.

Дополнительным фактором нестабильности остаются террористические группы. По словам Драгоне, сейчас они временно снизили активность, однако в любой момент могут вновь заявить о себе, усиливая общую напряжённость.

На этом фоне НАТО усиливает своё присутствие сразу в нескольких стратегических регионах – от Арктики до восточного фланга и южных направлений. В Альянсе подчёркивают: готовность к любому сценарию становится ключевым элементом новой архитектуры безопасности.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости