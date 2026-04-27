НАТО бьёт тревогу: Кремль готовит реванш за СССР, под угрозой не только Балтика

Россия остаётся главной угрозой для безопасности Запада, и её стратегические цели выходят далеко за рамки текущей войны. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, подчеркнув: в Альянсе не сомневаются в приоритетности российской угрозы.

По его словам, Москва демонстрирует намерение восстановить влияние на территориях, которые контролировала до распада Советского Союза. Речь идёт не только о политическом давлении, но и о более широком спектре действий – от военных до гибридных операций.

Драгоне отметил, что гибридная война уже ведётся – она включает кибератаки, дезинформацию и другие формы нетрадиционного воздействия. При этом он предостерёг от недооценки угрозы: Россия действует постепенно, тестируя слабые места в системе безопасности Европы.

Отвечая на вопрос о потенциальных целях, адмирал дал понять, что речь не ограничивается странами Балтии. Хотя Латвия, Литва и Эстония лучше других ощущают уровень риска и внимательно следят за ситуацией, возможная зона давления Москвы значительно шире.

Дополнительным фактором нестабильности остаются террористические группы. По словам Драгоне, сейчас они временно снизили активность, однако в любой момент могут вновь заявить о себе, усиливая общую напряжённость.

На этом фоне НАТО усиливает своё присутствие сразу в нескольких стратегических регионах – от Арктики до восточного фланга и южных направлений. В Альянсе подчёркивают: готовность к любому сценарию становится ключевым элементом новой архитектуры безопасности.

