НАТО б'є на сполох: Кремль готує реванш за СРСР, під загрозою не лише Балтика

Росія залишається головною загрозою безпеці Заходу, і її стратегічні цілі виходять далеко за межі поточної війни. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, наголосивши: в Альянсі не сумніваються у пріоритетності російської загрози.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва демонструє намір відновити вплив на теренах, які контролювала до розпаду Радянського Союзу. Йдеться не лише про політичний тиск, а й про ширший спектр дій – від військових до гібридних операцій.

Драгоне зазначив, що гібридна війна вже ведеться – вона включає кібератаки, дезінформацію та інші форми нетрадиційного впливу. При цьому він застеріг від недооцінки загрози: Росія поступово діє, тестуючи слабкі місця в системі безпеки Європи.

Відповідаючи на запитання про потенційні цілі, адмірал дав зрозуміти, що не обмежується країнами Балтії. Хоча Латвія, Литва та Естонія краще за інших відчувають рівень ризику і уважно стежать за ситуацією, можлива зона тиску Москви значно ширша.

Додатковим чинником нестабільності залишаються терористичні групи. За словами Драгоне, зараз вони тимчасово знизили активність, проте будь-якої миті можуть знову заявити про себе, посилюючи загальну напруженість.

На цьому фоні НАТО посилює свою присутність одразу у кількох стратегічних регіонах – від Арктики до східного флангу та південних напрямів. В Альянсі наголошують: готовність до будь-якого сценарію стає ключовим елементом нової архітектури безпеки.

