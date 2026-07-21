НАТО готовит ответ: Литва раскрыла опасные планы Кремля перед выборами

Североатлантический альянс готов оперативно усилить военное присутствие в Литве в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью из-за возможных действий России. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис, комментируя растущую напряженность в Балтийском регионе.

Литва. Фото: из открытых источников

По его словам, литовские власти фиксируют увеличение рисков российских провокаций не только у своих границ, но и в других странах Европы. Именно поэтому союзники по НАТО уже рассматривают различные сценарии реагирования на возможные кризисные ситуации.

Матулонис подчеркнул, что в случае появления признаков серьезной угрозы Альянс способен быстро развернуть дополнительные подразделения и средства противовоздушной обороны на территории Литвы.

"Если все показатели будут свидетельствовать о критическом развитии событий, я не сомневаюсь, что НАТО выделит дополнительные силы и системы ПВО", — отметил советник президента.

По оценке литовской стороны, вероятность провокационных действий России может возрасти накануне выборов в Государственную думу РФ, которые запланированы на 18–20 сентября 2026 года. В Вильнюсе допускают, что Москва способна использовать различные сценарии для создания напряженности.

Среди наиболее вероятных вариантов называются операции под чужим флагом с попыткой возложить ответственность на Украину, а также диверсии, подобные тем, которые европейские страны уже неоднократно фиксировали в последние годы.

При этом Матулонис подчеркнул, что речь пока не идет о признаках подготовки полномасштабного нападения России на территорию одной из стран НАТО. Тем не менее, по его словам, государства Альянса сохраняют повышенную готовность и намерены оперативно реагировать на любые попытки дестабилизации ситуации как в странах Балтии, так и в других государствах, поддерживающих Украину.

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