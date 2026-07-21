НАТО готує відповідь: Литва розкрила небезпечні плани Кремля перед виборами

Північноатлантичний альянс готовий оперативно посилити військову присутність у Литві у разі різкого погіршення ситуації з безпекою через можливі дії Росії. Про це заявив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матулоніс, коментуючи напруження в Балтійському регіоні.

Литва. Фото: з відкритих джерел

За його словами, литовська влада фіксує збільшення ризиків російських провокацій не лише біля своїх кордонів, а й в інших країнах Європи. Саме тому союзники НАТО вже розглядають різні сценарії реагування на можливі кризові ситуації.

Матулоніс наголосив, що у разі появи ознак серйозної загрози Альянс здатний швидко розгорнути додаткові підрозділи та засоби протиповітряної оборони на території Литви.

"Якщо всі показники свідчать про критичний розвиток подій, я не сумніваюся, що НАТО виділить додаткові сили та системи ППО", — зазначив радник президента.

За оцінкою литовської сторони, ймовірність провокаційних дій Росії може зрости напередодні виборів до Державної думи РФ, які заплановані на 18-20 вересня 2026 року. У Вільнюсі припускають, що Москва здатна використовувати різні сценарії для створення напруги.

Серед найімовірніших варіантів називаються операції під чужим прапором зі спробою покласти відповідальність на Україну, а також диверсії, подібні до тих, які європейські країни вже неодноразово фіксували в останні роки.

При цьому Матулоніс підкреслив, що поки не йдеться про ознаки підготовки повномасштабного нападу Росії на територію однієї з країн НАТО. Проте, за його словами, держави Альянсу зберігають підвищену готовність і мають намір оперативно реагувати на будь-які спроби дестабілізації ситуації як у країнах Балтії, так і інших державах, які підтримують Україну.

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