НАТО готує відповідь: Литва розкрила небезпечні плани Кремля перед виборами

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Кравцев Сергей
Північноатлантичний альянс готовий оперативно посилити військову присутність у Литві у разі різкого погіршення ситуації з безпекою через можливі дії Росії. Про це заявив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матулоніс, коментуючи напруження в Балтійському регіоні.
Литва. Фото: з відкритих джерел
За його словами, литовська влада фіксує збільшення ризиків російських провокацій не лише біля своїх кордонів, а й в інших країнах Європи. Саме тому союзники НАТО вже розглядають різні сценарії реагування на можливі кризові ситуації.
Матулоніс наголосив, що у разі появи ознак серйозної загрози Альянс здатний швидко розгорнути додаткові підрозділи та засоби протиповітряної оборони на території Литви.
За оцінкою литовської сторони, ймовірність провокаційних дій Росії може зрости напередодні виборів до Державної думи РФ, які заплановані на 18-20 вересня 2026 року. У Вільнюсі припускають, що Москва здатна використовувати різні сценарії для створення напруги.
Серед найімовірніших варіантів називаються операції під чужим прапором зі спробою покласти відповідальність на Україну, а також диверсії, подібні до тих, які європейські країни вже неодноразово фіксували в останні роки.
При цьому Матулоніс підкреслив, що поки не йдеться про ознаки підготовки повномасштабного нападу Росії на територію однієї з країн НАТО. Проте, за його словами, держави Альянсу зберігають підвищену готовність і мають намір оперативно реагувати на будь-які спроби дестабілізації ситуації як у країнах Балтії, так і інших державах, які підтримують Україну.
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