НАТО готовится к потенциальному нападению России

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Slava Kot
В ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе представители стран военного объединения должны утвердить тысячи страниц секретных военных планов, которые будут описывать модель поведения НАТО в случае нападения Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
На протяжении многих десятилетий НАТО не видела необходимости создавать масштабные обороны планы, поскольку после распада СССР Россию не считали прямой угрозой. Однако нападение РФ на Украину сообщило о необходимости впервые со времен холодной войны вернуться к созданию оборонного плана, предусматривающего ответ на российскую агрессию.
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Тысячи секретных планов будут содержать как общую стратегию НАТО, так и региональные указания по модернизации и материально-техническому обеспечению.
НАТО считает, что с современными технологиями можно предусмотреть возможные агрессивные действия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО очертил решения, которые будут приняты по вступлению Украины в военный альянс на саммите НАТО в июле.
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