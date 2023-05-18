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НАТО готовится к потенциальному нападению России

Военный альянс собирается подписать тысячи страниц секретных документов о возможной атаке России на НАТО.

сегодня, 14:22
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Автор:

Slava Kot

В ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе представители стран военного объединения должны утвердить тысячи страниц секретных военных планов, которые будут описывать модель поведения НАТО в случае нападения Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

НАТО готовится к потенциальному нападению России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

На протяжении многих десятилетий НАТО не видела необходимости создавать масштабные обороны планы, поскольку после распада СССР Россию не считали прямой угрозой. Однако нападение РФ на Украину сообщило о необходимости впервые со времен холодной войны вернуться к созданию оборонного плана, предусматривающего ответ на российскую агрессию.


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"Не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть никогда", — говорит один из высших военных чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр.

Тысячи секретных планов будут содержать как общую стратегию НАТО, так и региональные указания по модернизации и материально-техническому обеспечению.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", — сказал глава НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах.

НАТО считает, что с современными технологиями можно предусмотреть возможные агрессивные действия.

"Со всеми спутниками, со всей информацией мы можем увидеть назревание кризиса. По Украине мы имели все показатели вперед. Чем больше войск вы скапливаете на границе, это все равно, что иметь молоток и в какой-то момент вы хотите забить гвоздь. Если россияне скапливают войска на границе, это заставит нас нервничать, если мы скапливаем войска на границе, это заставит их нервничать", – говорит генерал-лейтенант Юбер Коттеро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, могло ли спасти Украину от войны вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО очертил решения, которые будут приняты по вступлению Украины в военный альянс на саммите НАТО в июле.



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Источник: https://www.reuters.com/world/nato-reaches-back-cold-war-past-with-first-major-defence-plans-decades-2023-05-18/
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