НАТО готовится к возможной войне с Россией: пять вопросов, на которые предстоит ответить альянсу

НАТО начинает переговоры о военных возможностях, необходимых для защиты союзников от возможного нападения России, а также о финансировании оборонных планов. Как сообщает Politico, альянс намерен определить целевые показатели оборонного потенциала на 2029 год. Европейские чиновники предупреждают, что к этому времени Москва может быть готова атаковать одну из стран НАТО.

НАТО. Фото: из открытых источников

Издание выделило пять ключевых вопросов, которые предстоит решить союзникам.

Первый – масштаб оборонных обязательств. Странам необходимо определить, сколько войск, авиации и других сил они готовы предоставить для выполнения общих задач.

Второй вызов – возможное сокращение американского военного присутствия. Европа рискует потерять доступ к критически важным возможностям, включая тяжелую транспортную авиацию. По словам бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда, прежняя модель, при которой США восполняли недостающие ресурсы альянса, больше не гарантирована.

Третья проблема – разногласия по поводу приоритетов. Пока восточный и северный фланги находятся в центре внимания, часть союзников требует усилить защиту юга и юго-востока, где сохраняются угрозы со стороны России и растут риски морских инцидентов.

Четвертый вопрос касается баланса между традиционными вооружениями и беспилотными системами. Опыт войны в Украине заставляет НАТО учитывать эффективность дронов, нехватку личного состава и необходимость быстро обновлять военную технику без чрезмерного роста расходов.

Пятый вызов – использование украинского опыта. Союзники изучают украинские разработки в сфере беспилотников, ПВО, ракетного вооружения и цифрового управления войсками. Однако некоторые страны считают, что украинская война отличается от сценариев, на которые ориентируется НАТО.

Таким образом, альянсу предстоит не просто увеличить оборонные расходы, а определить, какие силы действительно необходимы для сдерживания России и насколько Европа сможет действовать самостоятельно в случае сокращения американской поддержки.

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