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НАТО грозит развал: на какой шаг решилась Турция

Три страны договорились считать нападение на одного участника атакой на всех. В новый формат вошла Турция - член НАТО, а Пакистан обладает ядерным оружием

8 августа 2026, 16:38
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Кравцев Сергей

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной обороне, которое способно серьезно изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и за его пределами. Ключевой принцип нового соглашения заключается в том, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников. Об этом сообщили власти Пакистана. Соглашение было подписано 7 августа в Мекке на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

НАТО грозит развал: на какой шаг решилась Турция

НАТО. Фото: из открытых источников

Новый формат особенно примечателен составом участников. Турция является членом НАТО и обладает одной из крупнейших армий альянса, Пакистан располагает ядерным оружием, а Саудовская Аравия остается одним из ключевых энергетических центров мира. Вместе эти государства получают значительно более весомый военный и политический потенциал.

Для Эр-Рияда соглашение имеет особое значение на фоне угроз со стороны Ирана и недавних атак по объектам в регионе. Теперь потенциальная атака на Саудовскую Аравию теоретически может затронуть сразу двух ее партнеров – Турцию и Пакистан.

В то же время новый альянс способен создать дополнительные риски и для других государств. Пакистан и Индия уже проходили через серьезное военное противостояние, поэтому участие Турции и Саудовской Аравии в механизме коллективной обороны добавляет конфликту потенциально международное измерение.

При этом говорить о распаде НАТО из-за нового соглашения преждевременно. Турция остается членом Североатлантического альянса, а новый договор не означает автоматического выхода Анкары из НАТО. Речь идет о создании дополнительного регионального механизма безопасности.

Эксперты рассматривают соглашение как попытку трех стран усилить собственную стратегическую автономию и снизить зависимость от внешних гарантий безопасности. Договор также предусматривает дальнейшее развитие оборонного сотрудничества.

Таким образом, на Ближнем Востоке формируется новый центр силы. Насколько далеко зайдет это сотрудничество и превратится ли оно в полноценный военный блок, станет одним из ключевых вопросов региональной безопасности.

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