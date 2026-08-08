НАТО загрожує розвал: на який крок зважилася Туреччина

Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія підписали угоду про взаємну оборону, яка здатна серйозно змінити розстановку сил на Близькому Сході та за її межами. Ключовим принципом нової угоди є те, що збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх учасників. Про це повідомила влада Пакистану. Угода була підписана 7 серпня у Мецці на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Новий формат особливо примітний складом учасників. Туреччина є членом НАТО і має одну з найбільших армій альянсу, Пакистан має в своєму розпорядженні ядерну зброю, а Саудівська Аравія залишається одним з ключових енергетичних центрів світу. Водночас ці держави набувають значно вагомішого військового та політичного потенціалу.

Для Ер-Ріяда угода має особливе значення на тлі загроз з боку Ірану та недавніх атак по об'єктах у регіоні. Тепер потенційна атака на Саудівську Аравію теоретично може торкнутися одразу двох її партнерів – Туреччини та Пакистану.

У той же час, новий альянс здатний створити додаткові ризики і для інших держав. Пакистан та Індія вже проходили через серйозне військове протистояння, тому участь Туреччини та Саудівської Аравії у механізмі колективної оборони додає конфлікту потенційно міжнародного виміру.

При цьому говорити про розпад НАТО через нову угоду передчасно. Туреччина залишається членом Північноатлантичного альянсу, а новий договір не означає автоматичного виходу Анкари з НАТО. Йдеться про створення додаткового регіонального механізму безпеки.

Експерти розглядають угоду як спробу трьох країн посилити власну стратегічну автономію та знизити залежність від зовнішніх гарантій безпеки. Договір також передбачає подальший розвиток оборонної співпраці.

Отже, на Близькому Сході формується новий центр сили. Наскільки далеко зайде ця співпраця і чи вона перетвориться на повноцінний військовий блок, стане одним із ключових питань регіональної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США змінили оцінку загрози: що тепер говорить розвідка про можливу атаку Росії на НАТО.



