НАТО планирует замкнуть ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США.

Альянс хочет увеличить свою роль в помощи Украине. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза.

"Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.

Сообщается, что на закрытой встрече в НАТО министр обороны США Ллойд Остин говорил о том, как выборы в США могут повлиять на помощь Украине. При этом глава Пентагона отметил, что не может предсказать будущее, но в Конгрессе по-прежнему сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

Как пишет издание, НАТО призвало Европу "активизироваться еще больше" в вопросе помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидовым противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидового даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.