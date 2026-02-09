НАТО критикуют за устаревший подход к войне: почему шансы РФ на победы возрастают

Армии стран НАТО, включая США, продолжают готовиться к войне по лекалам прошлого века, во многом игнорируя технологические уроки российско-украинского конфликта. К такому выводу пришли военные аналитики, комментируя недавние совместные учения румынских и американских танковых подразделений.

Войска НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает Defense Romania, с 29 января по 4 февраля военные Румынии и США провели совместные тактические манёвры на уровне подразделений. В ходе учений отрабатывались управление войсками, взаимодействие экипажей, а также боевые стрельбы в дневное и ночное время. Румынскую сторону представляли танки TR-85M1 Bizonul – модернизированная машина, происходящая от советского Т-55, а американскую – основные боевые танки M1A2 SEPv2 Abrams.

Однако украинский военно-аналитический портал Defense Express обратил внимание на принципиальный изъян этих манёвров. По мнению экспертов, в представленном виде учения практически не готовят танкистов к реалиям современной войны. Главный пробел – полное отсутствие антидроновой защиты на бронетехнике.

В условиях войны в Украине беспилотники стали одним из ключевых факторов поражения танков, а отсутствие средств противодействия БПЛА делает даже самые современные машины уязвимыми. Аналитики подчёркивают, что без учёта дроновой угрозы и цифровых технологий такие учения выглядят скорее демонстрацией классической бронетанковой школы, чем подготовкой к реальному бою XXI века.

Эксперты предупреждают: если подход НАТО не изменится, разрыв между теорией и практикой современной войны будет лишь увеличиваться.

