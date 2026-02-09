НАТО критикують за застарілий підхід до війни: чому шанси РФ на перемоги зростають

Армії країн НАТО, включаючи США, продовжують готуватися до війни за лекалами минулого століття, багато в чому ігноруючи технологічні уроки російсько-українського конфлікту. Такого висновку дійшли військові аналітики, коментуючи нещодавні спільні навчання румунських та американських танкових підрозділів.

Війська НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Defense Romania, з 29 січня до 4 лютого військові Румунії та США провели спільні тактичні маневри на рівні підрозділів. У ході навчань відпрацьовувалися управління військами, взаємодія екіпажів, а також бойові стрілянини у денний та нічний час. Румунську сторону представляли танки TR-85M1 Bizonul – модернізована машина, що походить від радянського Т-55, а американську – основні бойові танки M1A2 SEPv2 Abrams.

Проте український військово-аналітичний портал Defense Express звернув увагу на принципову ваду цих маневрів. На думку експертів, у поданому вигляді навчання практично не готують танкістів до реалій сучасної війни. Головний пропуск – повна відсутність антидронового захисту на бронетехніці.

В умовах війни в Україні безпілотники стали одним із ключових факторів ураження танків, а відсутність засобів протидії БПЛА робить навіть найсучасніші машини вразливими. Аналітики наголошують, що без урахування дронової загрози та цифрових технологій такі навчання виглядають скоріше демонстрацією класичної бронетанкової школи, ніж підготовкою до реального бою ХХІ століття.

Експерти попереджають: якщо підхід НАТО не зміниться, розрив між теорією та практикою сучасної війни лише збільшуватиметься.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США пояснили, навіщо РФ активізувала атаки на півночі України.



