logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО НАТО критикують за застарілий підхід до війни: чому шанси РФ на перемоги зростають
commentss НОВИНИ Всі новини

НАТО критикують за застарілий підхід до війни: чому шанси РФ на перемоги зростають

Навчання США та Румунії показали розрив між реальною війною в Україні та підготовкою армій Альянсу

9 лютого 2026, 07:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Армії країн НАТО, включаючи США, продовжують готуватися до війни за лекалами минулого століття, багато в чому ігноруючи технологічні уроки російсько-українського конфлікту. Такого висновку дійшли військові аналітики, коментуючи нещодавні спільні навчання румунських та американських танкових підрозділів.

НАТО критикують за застарілий підхід до війни: чому шанси РФ на перемоги зростають

Війська НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Defense Romania, з 29 січня до 4 лютого військові Румунії та США провели спільні тактичні маневри на рівні підрозділів. У ході навчань відпрацьовувалися управління військами, взаємодія екіпажів, а також бойові стрілянини у денний та нічний час. Румунську сторону представляли танки TR-85M1 Bizonul – модернізована машина, що походить від радянського Т-55, а американську – основні бойові танки M1A2 SEPv2 Abrams.

Проте український військово-аналітичний портал Defense Express звернув увагу на принципову ваду цих маневрів. На думку експертів, у поданому вигляді навчання практично не готують танкістів до реалій сучасної війни. Головний пропуск – повна відсутність антидронового захисту на бронетехніці.

В умовах війни в Україні безпілотники стали одним із ключових факторів ураження танків, а відсутність засобів протидії БПЛА робить навіть найсучасніші машини вразливими. Аналітики наголошують, що без урахування дронової загрози та цифрових технологій такі навчання виглядають скоріше демонстрацією класичної бронетанкової школи, ніж підготовкою до реального бою ХХІ століття.

Експерти попереджають: якщо підхід НАТО не зміниться, розрив між теорією та практикою сучасної війни лише збільшуватиметься.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США пояснили, навіщо РФ активізувала атаки на півночі України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.defenseromania.ro/abrams-americane-au-respins-un-atac-alaturi-de-tr-85-bizonul-video-impresiile-militarilor-romani-despre-abrams-dupa-tragerile-de-la-smardan_640823.html
Теги:

Новини

Всі новини