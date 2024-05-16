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НАТО может отправить в Украину инструкторов: подробности

С просьбой к блоку прислать военных специалистов обратилась Украина

16 мая 2024, 23:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Отдельные члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи в ремонте техники.

НАТО может отправить в Украину инструкторов: подробности

В Альянсе обсуждают отправку в Украину инструкторов. Фото из открытых источников

По данным NYT, Украина обратилась к США и другим государствам НАТО с просьбой помочь с обучением 150 тысяч украинских военных ближе к линии фронта, чтобы ускорить их развертывание.

По информации издания. военные чиновники США признают, что перенос учений в Украину позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о происходящих на украинском фронте нововведениях, но от принятия этого шага Штаты сдерживает тот факт, что нападение на инструкторов стран Альянса может означать потенциальное задействование статьи о коллективной обороне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/16/us/politics/nato-ukraine.html
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