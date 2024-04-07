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НАТО может расколоться: есть ли для этого условия

По мнению Йоаким Паасикиви, есть два вероятных сценария такого развития событий

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви обнародовал сценарий раскола НАТО. Он связан с вероятной войной против РФ.

НАТО может расколоться: есть ли для этого условия

Вероятный конфликт НАТО с РФ (фото из открытых источников)

"Если НАТО будет сплоченным – россияне проиграют. Но есть определенные нюансы. Такое развитие событий может перерасти в глобальную ядерную войну. Это был бы достаточно плохой день для всех. Этого никто не хочет. Поэтому Россия использует угрозу ядерного глобального или межконтинентального возмездия, чтобы попробовать расколоть НАТО. Если у НАТО нет сплоченности – нет статьи 5", — сказал военный журналистам LIGA.net

По словам военного аналитика, Россия оказывает давление на острова Шпицберген в Арктике. Это демилитаризованный архипелаг, принадлежащий Норвегии, однако определенные активности там и РФ. Чтобы урегулировать положение дел, есть старая конвенция.

"Если россияне попытаются устроить провокации на Шпицбергене – о чем они начали говорить несколько лет назад – это станет вызовом для тех членов Альянса, которые имеют интересы в Арктике: США, Канаде, Британии, скандинавских стран. Но будет ли это проблемой для Турции? Черногории? Для остального Альянса? Это может стать одним из способов давления на НАТО и попыткой его расколоть", — говорит подполковник.

Другой вариант – это возможность молниеносного нападения на страны Балтии в сочетании с серьезными ядерными угрозами. Как продолжил аналитик, во время войны с отдельными европейскими странами или группой европейских стран РФ есть больше шансов, чем против всего Альянса при поддержке США.

"С новым президентом США. С венгерским премьером Орбаном и словацким премьером Фицо, повторяющими [идеи] Путина в Евросоюзе и НАТО. Вопрос в том, будем мы едины или нет. Если мы едины и Россия нападет на страну НАТО – она проиграет. Возможно, с ядерной эскалацией, но проигрывает. Это факт. Если же им удастся сделать что-то ниже "болевого порога" НАТО и мы не объединимся, у них будет гораздо больше шансов", — заключил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Москва хочет захватить конкретный город Украины



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