НАТО может стать ловушкой: какое обязательство потребуют от Украины союзники

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Ткачик Олеся
Гипотетически приглашение в НАТО может не быть для Украины ловушкой, говорит член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. При этом он подчеркивает, что ловушка находится не в приглашении, а в других двух деталях.
Украина НАТО
По словам эксперта, необходимо понимать, на какие территории Украины будут распространяться какие-то "временные гарантии" отдельных членов НАТО до завершения ратификации протокола о вступлении, а также как будет прописано отношение к украинским территориям, подконтрольным России.
Поэтому, по его словам, гипотетическое приглашение в НАТО может не быть ловушкой для Украины в двух сценариях. Первый – приглашение – это акт "политической воли", а протокол о вступлении Украины в НАТО будет оформлен лишь после завершения боевых действий с Россией при адекватной помощи Западу – с выходом на границы 2013 года.
Второй – приглашение и протокол о вступлении не будут жестко ограничивать Украину в том, чтобы она четко очертила, какие именно свои территории она не контролирует, и обязалась ни при каких условиях не возвращать эти территории военным путем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США якобы приняли решение заставлять Украину к переговорам с РФ в слабой позиции.
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