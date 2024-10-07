НАТО может стать ловушкой: какое обязательство потребуют от Украины союзники

Гипотетически приглашение в НАТО может не быть для Украины ловушкой, говорит член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. При этом он подчеркивает, что ловушка находится не в приглашении, а в других двух деталях.

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По словам эксперта, необходимо понимать, на какие территории Украины будут распространяться какие-то "временные гарантии" отдельных членов НАТО до завершения ратификации протокола о вступлении, а также как будет прописано отношение к украинским территориям, подконтрольным России.

"Определение первого может предусматривать протокольное выделение украинских территорий, подконтрольных России, с географическими координатами. И вот здесь возникает главная ловушка: "возвращение этих территорий Украине возможно только дипломатическим путем" (иначе Украина втянет НАТО в войну с Россией, а это то, чего НАТО хочет избежать любой ценой). Потому что с Россией "дипломатическим путем" означает "никогда", пока Россия не развалится", — отмечает Паныч.

Поэтому, по его словам, гипотетическое приглашение в НАТО может не быть ловушкой для Украины в двух сценариях. Первый – приглашение – это акт "политической воли", а протокол о вступлении Украины в НАТО будет оформлен лишь после завершения боевых действий с Россией при адекватной помощи Западу – с выходом на границы 2013 года.

"Это имеет смысл, если западные лидеры на это решатся", — подчеркнул эксперт.

Второй – приглашение и протокол о вступлении не будут жестко ограничивать Украину в том, чтобы она четко очертила, какие именно свои территории она не контролирует, и обязалась ни при каких условиях не возвращать эти территории военным путем.

"Последнее – это тот самый позорный "мир в обмен на территории". Как при этом все юридически оформить так, чтобы дальнейшее отвоевание Украиной своих территорий не втягивало НАТО в войну с Россией – задача с двумя звездочками для дипломатов. Но здесь либо есть этот узкий проход, либо вообще нет ни одного", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США якобы приняли решение заставлять Украину к переговорам с РФ в слабой позиции.



