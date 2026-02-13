НАТО не готово к современной войне: в чем выявили самые слабые места

Масштабные военные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные уязвимости Альянса перед угрозами современной войны с массовым применением беспилотников. Как сообщает The Wall Street Journal, результаты маневров стали тревожным сигналом для военного руководства.

Военные учения. Фото: из открытых источников

Учения "Еж-2025", прошедшие в прошлом году, объединили более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО. К ним присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, имеющие реальный боевой опыт. Сценарий моделировал максимально сложные условия — насыщенное дронами поле боя, где любое движение мгновенно фиксируется и становится целью.

Во время одного из эпизодов крупная боевая группа НАТО, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, действовала по привычным стандартам – без достаточной маскировки. Это привело к условному "уничтожению" техники и позиций. Украинские военные применили цифровую систему управления полем боя "Дельта", которая в режиме реального времени собирает разведданные, анализирует их и координирует удары.

Всего команда из примерно десяти человек за несколько часов имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла еще десятки ударов. Более того, подразделение условного противника численностью около 100 человек с помощью более 30 дронов смогло фактически "вывести из строя" два батальона за сутки.

По словам участников, поле боя стало полностью прозрачным — скрыться без современных технологий и новых тактических решений практически невозможно. Особую проблему представляет медленная передача данных и принятие решений в армиях НАТО, тогда как украинские подразделения действуют значительно быстрее благодаря цифровым системам.

Эстонские военные уже начали менять доктрину, увеличивать инвестиции и адаптировать подготовку. Однако эксперты предупреждают: выявление проблем – лишь первый шаг. Без глубоких изменений в тактике, обучении и управлении даже крупнейшие армии мира могут оказаться уязвимыми в новой эпохе войны дронов.

