НАТО не готове до сучасної війни: у чому виявили найслабші місця

Масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу перед загрозами сучасної війни з масовим застосуванням безпілотників. Як повідомляє The Wall Street Journal, результати маневрів стали тривожним сигналом для воєнного керівництва.

Військові навчання. Фото: з відкритих джерел

Навчання "Їжок-2025", що минули минулого року, об'єднали понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн НАТО. До них приєдналися й українські фахівці з безпілотних систем, які мають реальний бойовий досвід. Сценарій моделював максимально складні умови – насичене дронами поле бою, де будь-який рух миттєво фіксується та стає метою.

Під час одного з епізодів велика бойова група НАТО, включно з британською бригадою та естонською дивізією, діяла за звичними стандартами – без достатнього маскування. Це призвело до умовного "знищення" техніки та позицій. Українські військові застосували цифрову систему управління полем бою "Дельта", яка в режимі реального часу збирає розвіддані, аналізує їх та координує удари.

Загалом команда з приблизно десяти осіб за кілька годин імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та завдала ще десятків ударів. Більше того, підрозділ умовного супротивника чисельністю близько 100 осіб за допомогою понад 30 дронів зміг фактично "вивести з ладу" два батальйони за добу.

За словами учасників, поле бою стало повністю прозорим — втекти без сучасних технологій та нових тактичних рішень практично неможливо. Особливу проблему становить повільна передача даних та прийняття рішень в арміях НАТО, тоді як українські підрозділи діють значно швидше завдяки цифровим системам.

Естонські військові вже почали змінювати доктрину, збільшувати інвестиції та адаптувати підготовку. Проте експерти попереджають: виявлення проблем лише перший крок. Без глибоких змін у тактиці, навчанні та управлінні навіть найбільші армії світу можуть виявитися вразливими в новій епосі війни дронів.

