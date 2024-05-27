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НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины: какие страны против

По информации Bild, НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ряд стран НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины: какие страны против

НАТО. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что за расширение помощи выступают: Эстония; Великобритания; Польша; Канада; Литва; Франция.

Против выступают США и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях. В частности, идет обсуждение вопроса обучения украинских военных. Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе.

Второй вопрос касается логистики. Ряд стран НАТО, в том числе Британия, Канада и Эстония, рассматривают возможность того, чтобы поставлять вооружение не к границам Украины, а еще ближе к фронту. В настоящее время разрабатывается концепция "передовой логистики".

Отдельно стоит вопрос по противовоздушной обороне (ПВО). В частности, поднимается вопрос усиления защиты западных областей Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором выступает Польша. Окончательного решения тоже нет.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/16659
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Ігор

сегодня, 14:32

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