НАТО обсуждает закрытие неба на западе Украины: какие страны против

Ряд стран НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

НАТО. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что за расширение помощи выступают: Эстония; Великобритания; Польша; Канада; Литва; Франция.

Против выступают США и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях. В частности, идет обсуждение вопроса обучения украинских военных. Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе.

Второй вопрос касается логистики. Ряд стран НАТО, в том числе Британия, Канада и Эстония, рассматривают возможность того, чтобы поставлять вооружение не к границам Украины, а еще ближе к фронту. В настоящее время разрабатывается концепция "передовой логистики".

Отдельно стоит вопрос по противовоздушной обороне (ПВО). В частности, поднимается вопрос усиления защиты западных областей Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором выступает Польша. Окончательного решения тоже нет.

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