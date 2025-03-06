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НАТО оказалось под угрозой из-за решения Трампа: о чем идет речь

Politico пишет о том, что из-за Трампа обмен разведданными между членами НАТО может под угрозой

сегодня, 11:02 comments1671
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Кравцев Сергей

Обмен разведданными в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа. Союзники становятся более осторожными в сотрудничестве и доверии друг к другу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

НАТО оказалось под угрозой из-за решения Трампа: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ситуация и так была сложная из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии. Но после сближения Штатов с Россией, появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном.

В частности, эти сомнения усилились после сообщений, что США временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

По данным "Politico", тревогу по поводу будущего обмена разведданными внутри Альянса выразила бывший посол США при НАТО Джули Смит.

А вот бывший офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон сказал, что сейчас НАТО нуждается в большем количестве разведданных, но получит их меньше. По его словам, исчезает консенсус относительно того, кто является общим врагом, а значит, "союзники будут менее охотно делиться информацией.

"После катастрофической встречи Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, — ред.) и Трампа в Белом доме в пятницу, конечно, появилось много вопросов", — сказал один из действующих чиновников НАТО.

По словам другого чиновника, несмотря на "эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины", в НАТО все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к альянсу, кроме вопросов финансирования.

В то же время авторы публикации отмечают, что совместная разведка может иметь решающее значение. В частности, рассекречивание США информации о подготовке России к вторжению в Украину в 2022 году помогло сплотить союзников и усилить оборону Киева. Но теперь из-за "политического разворота Трампа" будущее роли США в разведсотрудничестве — под вопросом.

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Источник: https://www.politico.eu/article/nato-crisis-slovakia-donald-trump-hungary-slovakia-national-defense-academy/
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