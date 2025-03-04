Замораживание помощи Украине: в НАТО заговорили о политических последствиях для США

Польша, как страна-член НАТО, заявляет, что решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь США Украине было принято без консультаций с союзниками. Это будет иметь политические последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Reuters".

США и НАТО. Фото: из открытых источников

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная", — сказа спикер.

По его словам, большое политическое значение будет иметь тот факт, что решение "было принято без какой-либо информации или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой Ramstein, которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе".

Кроме того, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет в большей безопасности, если Украина будет способна защитить себя от российской агрессии.

"Суверенная Украина, прозападная и способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В политической смуте и растущем хаосе это самое главное. Тот, кто подвергает сомнению эту очевидную истину, способствует триумфу Путина", — написал он в сети Х.

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