НАТО определилось с долгосрочной военной угрозой

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Кравцев Сергей
Разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США. Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве 1 апреля.
НАТО. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что Россия десятилетиями проводила подготовку к противостоянию с НАТО. Путинский режим не изменил свои планы. Подтверждением этого есть полная жестокость тех военных сил, которые россияне используют, после начала полномасштабной войны против Украины.
В частности, по словам Будриса, Кремль преследует понятную цель – вытеснить США из Европы, нарушить инфраструктуру Альянса и не допустить развития стран Балтии.
Будрис подчеркнул, что НАТО, как и Украина, имеет только три пути взаимодействия с Россией: война, угрозы или оккупация.
В этом контексте он назвал поддержку Украины и ее будущее членство в НАТО ключевыми элементами безопасности региона.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Лондон опроверг слухи, что якобы США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе. Эту должность они занимали с момента основания Североатлантического альянса. Такое заявление сделала министр обороны Британии Джон Хили, которого цитирует The Guardian.
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