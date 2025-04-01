НАТО определилось с долгосрочной военной угрозой

Разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США. Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве 1 апреля.

НАТО. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что Россия десятилетиями проводила подготовку к противостоянию с НАТО. Путинский режим не изменил свои планы. Подтверждением этого есть полная жестокость тех военных сил, которые россияне используют, после начала полномасштабной войны против Украины.

"Теперь мы можем оценить, что их военные силы используются и для политических целей. Эти политические цели очевидны. Путин уже несколько раз их называл", — подчеркнул Будрис.

В частности, по словам Будриса, Кремль преследует понятную цель – вытеснить США из Европы, нарушить инфраструктуру Альянса и не допустить развития стран Балтии.

"Это долгосрочная цель для России. Мы оцениваем угрозу, намерение и возможности. Намерение очевидно. Он об этом объективно говорит. И способности тоже он развивает. Поэтому угроза реальная и долгосрочная. И мы должны обеспечить сдерживание", — пояснил он.

Будрис подчеркнул, что НАТО, как и Украина, имеет только три пути взаимодействия с Россией: война, угрозы или оккупация.

"Чтобы избежать последнего, необходимо быть в позиции сдерживания, иначе мы окажемся в состоянии войны", — заявил он.

В этом контексте он назвал поддержку Украины и ее будущее членство в НАТО ключевыми элементами безопасности региона.

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