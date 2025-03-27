Что известно об отказе США от командования силами НАТО в Европе: Британия сделала заявление

Официальный Лондон опроверг слухи, что якобы США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе. Эту должность они занимали с момента основания Североатлантического альянса. Такое заявление сделала министр обороны Британии Джон Хили, которого цитирует The Guardian.

США и НАТО. Фото: из открытых источников

Министр обороны заявил, что "Америка не отходит" от НАТО. Он отметил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе будет представителем США — известный на военном языке как SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Это высшая офицерская должность в НАТО. Фактически американские командиры занимают эту должность почти 75 лет. В декабре 1950 года Дуайт Эйзенхауэр стал первым верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Сейчас эту должность занимает генерал армии США Кристофер Каволи. Он возглавил силы НАТО в Европе 4 июля 2022 года. Но уже этим летом для Каволи заканчивается срок пребывания на этом важном посту.

Стоит отметить, ранее ряд СМИ обнародовал информацию, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от командования НАТО в Европе.

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