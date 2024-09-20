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НАТО остро раскритиковало ЕС: чем недовольны в Альянсе

НАТО призвало Евросоюз не дублировать военные функции блока

20 сентября 2024, 22:48
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Марьян Ощановский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом.

НАТО остро раскритиковало ЕС: чем недовольны в Альянсе

Альянс раскритиковал ЕС. Фото из открытых источников

Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО.

"Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал Йенс Столтенберг.

Как известно, ЕС планирует развернуть пятитысячный военный контингент. Высокопоставленные чиновники Альянса заявили Financial Times, что оборонные усилия ЕС уже отвлекают ресурсы от существующих структур НАТО.

"Если Европа подвергнется нападению, люди должны понимать, кто отвечает за реагирование. Конкурирующие структуры создают неопределенность, которая только помогает врагу", – сказал один из собеседников издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.



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Источник: https://www.ft.com/content/2f12a312-6ac3-4f84-aae5-de6b247638fe
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