НАТО продолжает строительство логистических центров на восточных границах ЕС

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишут "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ". На складах должны размещаться несколько тысяч единиц танков, БМП и другой военной техники. Продолжение развития составов НАТО на территории страны будут обсуждаться во время визита Моравецкого в США.

В Польше продолжат строительство логистических центров НАТО

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Вместе с американскими партнерами мы создаем логистическую базу, базу вооружения. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повиде и в других местах Польши. Благодаря этому мы будем гораздо безопаснее“, – подчеркнул Моравецкий.

Речь идет в первую очередь о технике и оборудовании, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО.

"Уже сама такая возможность отпугнет наших врагов", — подчеркнул глава польского правительства.

В начале апреля в Польше был открыт военный комплекс логистики и оборудования, который будет принимать тысячи единиц военной техники. Это крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и Соединенными Штатами.

Базу LTESM-C выстроили по эталону баз США. На складах будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты. В общей сложности разместят примерно 2700 единиц вооружения, добавили в посольстве США в Варшаве.

Реализация проекта длилась шесть лет и обошлась НАТО и США в 360 млн долларов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на восточных границах Европы НАТО провели военные учения. В Молдове стартовали военные учения JCET-2023 с участием военных из четырех стран.

Писали "Комментарии" также, что США проведут масштабные ежегодные военные учения Defender 23 в Европе и Африке с участием 26 стран-союзников. Маневры будут стартовать 22 апреля и продлятся почти два месяца, участие в них примут 9 тысяч военнослужащих США и около 17 тысяч военнослужащих из других государств, в том числе ЕС, Великобритании, Молдовы, Румынии, Армении и Грузии.

Читайте на страницах "Комментариев" — авиационная коалиция НАТО в поддержку ВСУ: что уже известно.