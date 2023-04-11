logo

BTC/USD

30222.67

ETH/USD

1917.75

LTC/USD

95.41

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО продолжает строительство логистических центров на восточных границах ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО продолжает строительство логистических центров на восточных границах ЕС

Польша продолжит развитие логистической инфраструктуры для сохранения вооружения стран-членов НАТО

сегодня, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишут "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ". На складах должны размещаться несколько тысяч единиц танков, БМП и другой военной техники. Продолжение развития составов НАТО на территории страны будут обсуждаться во время визита Моравецкого в США.

НАТО продолжает строительство логистических центров на восточных границах ЕС

В Польше продолжат строительство логистических центров НАТО


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


“Вместе с американскими партнерами мы создаем логистическую базу, базу вооружения. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повиде и в других местах Польши. Благодаря этому мы будем гораздо безопаснее“, – подчеркнул Моравецкий.

Речь идет в первую очередь о технике и оборудовании, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО.

"Уже сама такая возможность отпугнет наших врагов", — подчеркнул глава польского правительства.

В начале апреля в Польше был открыт военный комплекс логистики и оборудования, который будет принимать тысячи единиц военной техники. Это крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и Соединенными Штатами.

Базу LTESM-C выстроили по эталону баз США. На складах будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты. В общей сложности разместят примерно 2700 единиц вооружения, добавили в посольстве США в Варшаве.

Реализация проекта длилась шесть лет и обошлась НАТО и США в 360 млн долларов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на восточных границах Европы НАТО провели военные учения. В Молдове стартовали военные учения JCET-2023 с участием военных из четырех стран.

Писали "Комментарии" также, что США проведут масштабные ежегодные военные учения Defender 23 в Европе и Африке с участием 26 стран-союзников. Маневры будут стартовать 22 апреля и продлятся почти два месяца, участие в них примут 9 тысяч военнослужащих США и около 17 тысяч военнослужащих из других государств, в том числе ЕС, Великобритании, Молдовы, Румынии, Армении и Грузии.

Читайте на страницах "Комментариев" — авиационная коалиция НАТО в поддержку ВСУ: что уже известно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3694324-u-polsi-pobuduut-skladi-nato-z-tisacami-odinic-ozbroenna-moraveckij.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!