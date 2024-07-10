НАТО проведет учения в море, в котором РФ регулярно совершает маневры

Польша как член НАТО проведет в Балтийском море военные учения по размещению мин. С начала года в этом море также постоянно проводят учения россияне.

Альянс проведет учения в Балтийском море. Фото из открытых источников

"Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО подписало письмо о намерениях по совместным закупкам морских мин и учений Военно-морских сил по их установлению", — сообщил в социальной сети X заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

Масштабные учения НАТО в Балтийском море в последний раз прошли в сентябре прошлого года. Военно-морские подразделения стран Альянса провели тогда маневры у берегов Эстонии и Латвии. Целью учений была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.

Россия начала регулярно проводить военные маневры в Балтийском море с начала текущего года. В частности, в конце июня корабли Балтийского флота РФ в ходе учений отработали отражение налета беспилотников и безэкипажных катеров условного противника, а также выполнили задачи по созданию радиоэлектронных помех.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не владеет информацией о подготовке Россией к ведению боевых действий против членов Альянса. Столтенберг отметил, что пока у России нет возможностей для развертывания таких ресурсов, поскольку Кремль ведет захватническую войну против Украины. "Мы не видим прямо сейчас военной опасности ни для одного из союзников, поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины", — сказал генсек НАТО.

