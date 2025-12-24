logo

НАТО реагирует на действия РФ в Балтийском море: как Запад отвечает на российские провокации
НАТО реагирует на действия РФ в Балтийском море: как Запад отвечает на российские провокации

Больше всего в Балтийском море страдают кабели и трубопроводы, поврежденные якорями российских кораблей.

24 декабря 2025, 17:45
Автор:
Маламура Сергій

Страны НАТО укрепляют свое присутствие и флот в акватории Балтийского моря на фоне новых атак России на подводную критическую инфраструктуру.

НАТО реагирует на действия РФ в Балтийском море: как Запад отвечает на российские провокации

Подлодка A-26. Фото: из открытых источников

Балтийское море постепенно становится зоной активного противостояния между НАТО и РФ, пишет The Economist.

Так, с 2023 года зафиксировано, по меньшей мере, 11 актов саботажа на балтийских коммуникациях. Разведки Пентагона и европейских стран связывают эти инциденты с теневым флотом РФ.

Больше всего пострадали кабели и трубопроводы, которые, вероятно, повреждены в результате того, что корабли тянули свои якоря по морскому дну. Кроме того, в октябре военные корабли РФ имитировали столкновения с судами Дании и наводили на них оружие.

На угрозы реагируют, в частности, в Польше. Правительство страны решило приобрести три шведских подлодки A-26 на общую сумму 2,8 млрд долларов. Субмарины специально разработаны для мутных и мелководных вод Балтики и имеют небольшую длину.

В носовой части таких субмарин имеется специальный шлюз, позволяющий выпускать подводные дроны, сенсоры или водолазов на морском дне. Это должно обезопасить газопроводы Balticconnector и Baltic Pipe, а также коммуникационные и электрокабели, расположенные на дне моря.

Кроме того, НАТО усиливает патрулирование в рамках операции "Балтийский караульный". Вместе с тем возможности осмотра судов ограничены международным правом.

Поэтому Польша уже приняла закон, позволяющий военно-морскому флоту "применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод".

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне усиления рисков безопасности , связанных с Россией, правительство Норвегии начало подготовку обновленных планов эвакуации гражданского населения из приграничных и стратегически важных районов.



Источник: https://www.economist.com/europe/2025/12/23/the-baltic-is-becoming-a-battleground-between-nato-and-russia
