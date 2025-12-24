НАТО реагує на дії РФ у Балтійському морі: як Захід відповідає на російські провокації

Країни НАТО зміцнюють свою присутність та флот в акваторії Балтійського моря на тлі нових атак Росії на підводну критичну інфраструктуру.

Підводний човен A-26. Фото: з відкритих джерел

Балтійське море поступово стає зоною активного протистояння між НАТО та РФ, пише видання The Economist.

Так, із 2023 року зафіксовано щонайменше 11 актів саботажу на балтійських комунікаціях. Розвідки Пентагону та європейських країн пов’язують ці інциденти із "тіньовим флотом" РФ.

Найбільше постраждали кабелі та трубопроводи, які, ймовірно, пошкоджені внаслідок того, "що кораблі тягнули свої якорі по морському дну". Окрім того, у жовтні військові кораблі РФ імітували зіткнення з суднами Данії та наводили на них зброю.

На загрози реагують, зокрема, у Польщі. Уряд країни вирішив придбати три шведських підводних човни A-26 на загальну суму 2,8 млрд доларів. Субмарини спеціально розроблені для каламутних та мілководних вод Балтики і мають невелику довжину.

У носовій частині таких субмарин є спеціальний шлюз, який дозволяє випускати підводні дрони, сенсори або водолазів на морському дні. Це має убезпечити газопроводи Balticconnector та Baltic Pipe, а також комунікаційні та електрокабелі, що розташовані на дні моря.

Окрім того, НАТО посилює патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий". Разом з тим, можливості огляду суден обмежені міжнародним правом.

Через це Польща вже ухвалила закон, який дозволяє військово-морському флоту "застосовувати силу для захисту критичної інфраструктури навіть за межами територіальних вод".

