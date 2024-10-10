НАТО решил ответить силой на ядерные угрозы Путина: заявление Рютте

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Кравцев Сергей
НАТО начнет 14 октября авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек Альянса Марк Рютте.
НАТО начинает учения по применению ядерного оружия. Фото из открытых источников
Отмечается, что учения проводятся ежегодно с участием десятков самолетов как ядерных, так и неядерных государств НАТО и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.
Стоит обратить внимание, что Кремля систематически угрожает применить ядерное оружие, откровенно шантажируя страны Запада, намекая, что тем пора отказаться от поддержки Украины в войне.
Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно Россия перешла "красную линию", когда начала полномасштабное вторжение в Украину. По словам Рютте, международное право на стороне Украины, а украинцы имеют право на защиту.
Генсек НАТО Марк Рютте на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что украинские войска имеют право на защиту не только в пределах границ, но и могут наносить удары по военным объектам на территории РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – изменит ли НАТО свою позицию: что теперь заявил новый генсек об ударах украинской армии по территории России.
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