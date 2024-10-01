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Изменит ли НАТО свою позицию: что теперь заявил новый генсек об ударах ВСУ по территории России

Рютте считает, что Украина имеет право защищать себя

1 октября 2024, 15:23
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Кравцев Сергей

Украина вынуждена весь эту войну, потому что по другом она прекратить существовать, как независимое государство. И в соответствии с международным правом Киев имеет право защищать себя. Даже, если это включает действия за пределами ее границ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Изменит ли НАТО свою позицию: что теперь заявил новый генсек об ударах ВСУ по территории России

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек подчеркнул, что каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины.

"Украина ведет войну самообороны. Это означает, что Украина имеет право защищать себя. И как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают", — заявил Рютте.

Он также отметил, что одно конкретное оружие не решит войну, но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.

"Надо понимать, что одно конкретное оружие не решит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но опять же — это союзники должны решать, что делать. И есть определенные партнеры, например, США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была бы независимой страной", — добавил генсек НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин так боится ударов вглубь РФ: может ли это изменить ход войны.




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