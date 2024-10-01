Изменит ли НАТО свою позицию: что теперь заявил новый генсек об ударах ВСУ по территории России

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Кравцев Сергей
Украина вынуждена весь эту войну, потому что по другом она прекратить существовать, как независимое государство. И в соответствии с международным правом Киев имеет право защищать себя. Даже, если это включает действия за пределами ее границ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Генсек подчеркнул, что каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины.
Он также отметил, что одно конкретное оружие не решит войну, но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин так боится ударов вглубь РФ: может ли это изменить ход войны.
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