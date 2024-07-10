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НАТО согласовало текст итоговой декларации: путь Украины в альянс

НАТО обещает Украине поддержку на пути к членству

10 июля 2024, 18:36
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лидеры стран НАТО согласовали итоговую декларацию саммита, подтверждающую стремление Украины стать членом Альянса, но не называют конкретных сроков приглашения в НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Альянсе.

НАТО согласовало текст итоговой декларации: путь Украины в альянс

НАТО обещает Украине поддержку на пути к членству

Источники из НАТО сообщают, что новая декларация саммита подтверждает возможность отправить приглашение Украине, как только будут выполнены все необходимые условия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил значение этого решения.

"Я ожидаю, что наши союзники согласуют мощное сообщение о членстве Украины. Я не буду комментировать конкретные формулировки до того момента, как будет согласовано заявление, переговоры о котором проходят в этот момент. Я убежден, что мы согласим заявление позже сегодня и я смогу говорить подробнее о конкретных формулировках", — отметил Йенс Столтенберг.

Украина, в свою очередь, продолжает внедрять реформы для достижения стандартов НАТО, включая улучшение прав человека и верховенства права.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "RMF FM".

Кроме того, "Комментарии" писали, что полномасштабная война в Украине может продолжаться еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне, пишет "Голос Америки".



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