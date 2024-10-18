НАТО сравнили с «радикальными феминистками», которые не знают, что делать дальше

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Ткачик Олеся
НАТО является военным альянсом своего времени и своей реальности, отмечает военный Дмитрий Иванов. По его словам, когда он создавался, мир только вышел из огромной войны и на том пыле был готов, если нужно, ее продолжать. В то время, добавляет военный, были решительные политики, были опытные генералы, была Ось Зла, против которой нужно было воевать.
Украина НАТО
Кроме того, по его словам, изменился мировой социум. Теперь, говорит Иванов, решать вопросы войной стало "не современно", "не модно", "не толерантно", надо договариваться, "сдерживать", вести переговоры и призывать агрессора к совести.
По его словам, он лично не уверен, нужен ли Украине такой "беззубый альянс".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что первым пунктом плана победы Украины является приглашение в НАТО. Однако в Альянсе уже заявили, что в ближайшей перспективе Украина его не получит. При этом, например, канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, пока он будет главой правительства, он будет блокировать скорейшее членство Украины в Альянсе.
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