НАТО сравнили с «радикальными феминистками», которые не знают, что делать дальше

НАТО является военным альянсом своего времени и своей реальности, отмечает военный Дмитрий Иванов. По его словам, когда он создавался, мир только вышел из огромной войны и на том пыле был готов, если нужно, ее продолжать. В то время, добавляет военный, были решительные политики, были опытные генералы, была Ось Зла, против которой нужно было воевать.

Украина НАТО

"Начиная где-то с конца 80-х, НАТО начало напоминать радикальных феминисток, когда цель будто достигнута, а не понятно, что делать дальше. Ну не разбегаться ведь, правда? Ну, собрались, нормально же сидели все время, давайте продолжать. А что делать? Да хз, давайте с какими-то аллахакбарами дружно повоюем", — отметил Иванов.

Кроме того, по его словам, изменился мировой социум. Теперь, говорит Иванов, решать вопросы войной стало "не современно", "не модно", "не толерантно", надо договариваться, "сдерживать", вести переговоры и призывать агрессора к совести.

"То, что эта ху*та (простите) напрочь не работает – почемуто никого не интересует. Надо быть толерантными и терпеть, даже навредив себе. Все, нет сейчас рузвельтов, эйзенхауэров и паттонов, а те, кто есть – им затыкают рот", – отметил Иванов.

По его словам, он лично не уверен, нужен ли Украине такой "беззубый альянс".

"Даже не уверен, что он нужен миру, потому что его возможности и желания по противодействию агрессору небезосновательно сомнительны", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что первым пунктом плана победы Украины является приглашение в НАТО. Однако в Альянсе уже заявили, что в ближайшей перспективе Украина его не получит. При этом, например, канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, пока он будет главой правительства, он будет блокировать скорейшее членство Украины в Альянсе.



