НАТО удивило реакцией после попадания дрона РФ в жилой дом в Румынии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и румынские власти поддерживают контакт после того, как российский дрон попал в жилой дом в румынском городе Галац, что привело к пожару и эвакуации людей. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в соцсети X.

Харт написала, что в пятницу утром дрон попал в жилой дом в Румынии во время российской атаки на украинскую инфраструктуру вблизи границы.

"Генеральный секретарь НАТО поддерживает контакт с румынскими властями. Мы осуждаем безответственные действия России, и НАТО будет продолжать укреплять свою оборону против любых угроз, в частности от дронов", – заявила пресс-секретарь.

Напомним, ночь на 29 мая стала тревожным сигналом не только для Украины, но и для страны-члена НАТО. Российский беспилотник, атаковавший юг Одесской области, пересек воздушное пространство Румынии и упал на жилую многоэтажку в приграничном городе Галац. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали мирные жители.

По данным Минобороны Румынии, дрон отслеживался радарами с момента входа в воздушное пространство страны. После этого он направился в сторону южной части Галаца и врезался в крышу жилого дома. Взрыв произошел на уровне 10-го этажа, где мгновенно начался пожар. Жителей разбудил характерный звук двигателя беспилотника, а затем мощный взрыв. На место прибыли пожарные, полиция и медики. Из здания эвакуировали около 70 человек. Поврежденная квартира получила серьезные разрушения.

Среди пострадавших – женщина с ожогами первой степени и 14-летний подросток, переживший сильный стресс. Им оказали медицинскую помощь. Позже румынские спасатели подтвердили, что боевой заряд беспилотника детонировал после падения.



