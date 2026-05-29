НАТО здивувало реакцією після попадання дрона РФ у житловий будинок у Румунії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та румунська влада підтримують контакт після того, як російський дрон потрапив до житлового будинку в румунському місті Галац, що призвело до пожежі та евакуації людей. Про це повідомила прес-секретар НАТО Еллісон Харт у соцмережі X.

Харт написала, що у п'ятницю вранці дрон потрапив до житлового будинку в Румунії під час російської атаки на українську інфраструктуру поблизу кордону.

"Генеральний секретар НАТО підтримує контакт з румунською владою. Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів", — заявила прес-секретар.

Нагадаємо, ніч на 29 травня стала тривожним сигналом не лише для України, а й для країни-члена НАТО. Російський безпілотник, який атакував південь Одеської області, перетнув повітряний простір Румунії і впав на багатоповерхівку в прикордонному місті Галац. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, постраждали мирні жителі.

За даними Міноборони Румунії, дрон відстежувався радарами з моменту входу до повітряного простору країни. Після цього він подався у бік південної частини Галаца і врізався в дах житлового будинку. Вибух стався на рівні 10 поверху, де миттєво почалася пожежа. Мешканців розбудив характерний звук двигуна безпілотника, а потім потужний вибух. На місце прибули пожежники, поліція та медики. З будівлі евакуювали близько 70 людей. Пошкоджена квартира зазнала серйозних руйнувань.

Серед постраждалих – жінка з опіками першого ступеня та 14-річний підліток, який пережив сильний стрес. Їм надали медичну допомогу. Згодом румунські рятувальники підтвердили, що бойовий заряд безпілотника детонував після падіння.



